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Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 5 - 11 декабря
Нас ожидают противостояния, которые войдут в историю
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию расписание самых интересных футбольных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 5 по 11 декабря
Понедельник, 5 декабря
Конечно, и дальше в центре внимания Чемпионат мира. В первый день недели за право сыграть в четвертьфинале будут бороться Япония, Хорватия, Бразилия и Южная Корея.
- Япония – Хорватия. ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Бразилия – Южная Корея. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Вторник, 6 декабря
В этот день завершится 1/8 финала Мундиаля. Марокко встретится с Испанией, а Швейцария попытается выбить Роналду и компанию.
- Марокко – Испания. ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Португалия – Швейцария. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Среда, 7 декабря
На Чемпионате мира будет пауза, но в среду состоится последний в 2022 году матч Украинской Премьер-лиги – встретятся "Рух" и "Черноморец".
- "Рух" – "Черноморец". УПЛ. 13:00. УНИАН
Пятница, 9 декабря
Наконец-то начинается четвертьфинал Чемпионата мира. Сначала на поле выйдут команды, которые победять в матчах понедельника. Затем состоится противостояние с очень богатой историей – эти соперники, например, играли в финале ЧМ-1978, четвертьфинале ЧМ-1998 и полуфинале ЧМ-2014.
- Четвертьфинал ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Аргентина – Нидерланды. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Суббота, 10 декабря
Еще два матча, которые определят полуфиналистов. В первом сойдутся команды, которые победят во вторник. Во втором четвертьфинале сыграют команды, которые очень уверенно прошли групповой этап и не оставили шансов своим соперникам в 1/8 финала – действующий чемпион мира будет защищать титул в противостоянии со сборной, занявшей второе место на последнем Евро.
- Четвертьфинал ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Англия – Франция. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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