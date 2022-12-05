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Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 5 - 11 декабря

Чемпионат мира FIFA
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Нас ожидают противостояния, которые войдут в историю

Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 5 - 11 декабря

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию расписание самых интересных футбольных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 5 по 11 декабря

Понедельник, 5 декабря

Конечно, и дальше в центре внимания Чемпионат мира. В первый день недели за право сыграть в четвертьфинале будут бороться Япония, Хорватия, Бразилия и Южная Корея.

  • Япония – Хорватия. ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Бразилия – Южная Корея. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Вторник, 6 декабря

В этот день завершится 1/8 финала Мундиаля. Марокко встретится с Испанией, а Швейцария попытается выбить Роналду и компанию.

  • Марокко – Испания. ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Португалия – Швейцария. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Среда, 7 декабря

На Чемпионате мира будет пауза, но в среду состоится последний в 2022 году матч Украинской Премьер-лиги – встретятся "Рух" и "Черноморец".

  • "Рух" – "Черноморец". УПЛ. 13:00. УНИАН

Пятница, 9 декабря

Наконец-то начинается четвертьфинал Чемпионата мира. Сначала на поле выйдут команды, которые победять в матчах понедельника. Затем состоится противостояние с очень богатой историей – эти соперники, например, играли в финале ЧМ-1978, четвертьфинале ЧМ-1998 и полуфинале ЧМ-2014.

  • Четвертьфинал ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Аргентина – Нидерланды. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Суббота, 10 декабря

Еще два матча, которые определят полуфиналистов. В первом сойдутся команды, которые победят во вторник. Во втором четвертьфинале сыграют команды, которые очень уверенно прошли групповой этап и не оставили шансов своим соперникам в 1/8 финала – действующий чемпион мира будет защищать титул в противостоянии со сборной, занявшей второе место на последнем Евро.

  • Четвертьфинал ЧМ-2022. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
  • Англия – Франция. ЧМ-2022. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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В статье: ЧМ-2022
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