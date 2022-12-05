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Бразилия - Южная Корея: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея, 5 декабря 2022

Бразилия - Южная Корея: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

На групповом этапе сборная Бразилии выглядела очень убедительно, не оставив шансов двум крепким европейским сборным – Сербии и Швейцарии. Но пентакампеоне мучают травмы – выпал Габриэл Жезуз, до сих пор непонятное состояние Неймара. Конечно, потенциала у южноамериканцев достаточно, чтобы проходить Южную Корею. Но нет сомнений в том, что Сон и компания способны создать проблемы фавориту.

Увидим ли мы сенсацию в матче Бразилия – Южная Корея, смотрите в понедельник, 5 декабря. Начало игры в 21:00

Покажут ли матч Бразилия – Южная Корея по ТВ

К большому сожалению, нет. Именно этот матч попал в число тех, которые Суспільне не покажет в прямом эфире. Но игра будет транслироваться в записи в 23:00.

Где смотреть онлайн матч Бразилия – Южная Корея в интернете

В Украине легальный транслятор матчей ЧМ-2022 – OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Чтобы просмотреть матч Бразилия – Южная Корея в прямом эфире, придется заплатить. Также трансляция матча доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляция матча Бразилия - Южная Корея
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой

Если у вас нет возможности просмотреть матч, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Бразилия – Южная Корея онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео голов. Также прямая аудио трансляция игры будет доступна по радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Бразилия – Южная Корея в других странах

  • Канада - TSN4, TSN1, TSN5, CTV App, TSN.ca, CTV, RDS, RDS App, TSN App, TSN3
  • Чехия - ČT Sport
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, beIN Sports 1, TF1
  • Германия - Magenta Sport, ZDF
  • Ирландия - BBC Radio 5 Live, UTV, STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITVX, RTE Player, ITV 1 UK, RTE 2
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RAI 1, RaiPlay
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
  • Молдова - Moldova 1
  • Польша - TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP Sport App
  • Португалия - Sport TV Multiscreen, RTP Play, RTP 1, Sport TV1, Antena 1 - RTP
  • Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 4K, TRT 1
  • Великобритания - BBC Radio 5 Live, UTV, ITVX, STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITV 1 UK, STV Player
  • США - Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, FOX Network, UFORIA App, Peacock, Telemundo, Foxsports.com, Sling, FOX Sports App
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В статье: Бразилия Южная Корея ЧМ-2022
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