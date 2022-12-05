Бразилия - Южная Корея: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

На групповом этапе сборная Бразилии выглядела очень убедительно, не оставив шансов двум крепким европейским сборным – Сербии и Швейцарии. Но пентакампеоне мучают травмы – выпал Габриэл Жезуз, до сих пор непонятное состояние Неймара. Конечно, потенциала у южноамериканцев достаточно, чтобы проходить Южную Корею. Но нет сомнений в том, что Сон и компания способны создать проблемы фавориту.

Увидим ли мы сенсацию в матче Бразилия – Южная Корея, смотрите в понедельник, 5 декабря. Начало игры в 21:00

Покажут ли матч Бразилия – Южная Корея по ТВ

К большому сожалению, нет. Именно этот матч попал в число тех, которые Суспільне не покажет в прямом эфире. Но игра будет транслироваться в записи в 23:00.

Где смотреть онлайн матч Бразилия – Южная Корея в интернете

В Украине легальный транслятор матчей ЧМ-2022 – OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Чтобы просмотреть матч Бразилия – Южная Корея в прямом эфире, придется заплатить. Также трансляция матча доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Бразилия - Южная Корея Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой

Если у вас нет возможности просмотреть матч, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Бразилия – Южная Корея онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео голов. Также прямая аудио трансляция игры будет доступна по радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Бразилия – Южная Корея в других странах