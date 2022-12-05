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Бразилия - Южная Корея: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея, 5 декабря 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
На групповом этапе сборная Бразилии выглядела очень убедительно, не оставив шансов двум крепким европейским сборным – Сербии и Швейцарии. Но пентакампеоне мучают травмы – выпал Габриэл Жезуз, до сих пор непонятное состояние Неймара. Конечно, потенциала у южноамериканцев достаточно, чтобы проходить Южную Корею. Но нет сомнений в том, что Сон и компания способны создать проблемы фавориту.
Увидим ли мы сенсацию в матче Бразилия – Южная Корея, смотрите в понедельник, 5 декабря. Начало игры в 21:00
Покажут ли матч Бразилия – Южная Корея по ТВ
К большому сожалению, нет. Именно этот матч попал в число тех, которые Суспільне не покажет в прямом эфире. Но игра будет транслироваться в записи в 23:00.
Где смотреть онлайн матч Бразилия – Южная Корея в интернете
В Украине легальный транслятор матчей ЧМ-2022 – OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Чтобы просмотреть матч Бразилия – Южная Корея в прямом эфире, придется заплатить. Также трансляция матча доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Как еще можно следить за игрой
Если у вас нет возможности просмотреть матч, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Бразилия – Южная Корея онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео голов. Также прямая аудио трансляция игры будет доступна по радио Промінь.
Какие каналы покажут матч Бразилия – Южная Корея в других странах
- Канада - TSN4, TSN1, TSN5, CTV App, TSN.ca, CTV, RDS, RDS App, TSN App, TSN3
- Чехия - ČT Sport
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, beIN Sports 1, TF1
- Германия - Magenta Sport, ZDF
- Ирландия - BBC Radio 5 Live, UTV, STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITVX, RTE Player, ITV 1 UK, RTE 2
- Израиль - KAN 11
- Италия - RAI 1, RaiPlay
- Латвия - LTV7 Latvia
- Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
- Молдова - Moldova 1
- Польша - TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP Sport App
- Португалия - Sport TV Multiscreen, RTP Play, RTP 1, Sport TV1, Antena 1 - RTP
- Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
- Испания - Gol Mundial
- Турция - TRT 4K, TRT 1
- Великобритания - BBC Radio 5 Live, UTV, ITVX, STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITV 1 UK, STV Player
- США - Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, FOX Network, UFORIA App, Peacock, Telemundo, Foxsports.com, Sling, FOX Sports App
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