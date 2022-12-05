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Глава польского футбола: ЧМ для нас окончен, но первый за 36 лет выход из группы – это успех
В 1/8 финала поляки уступили французам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.
"Для нашей сборной чемпионат мира окончен, но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее.
Выход из группы, первый за 36 лет, – это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам", – отметил Кулеша.
Напомним, что на групповом этапе Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2), а в 1/8 финала уступила Франции (1:3).
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