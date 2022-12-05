Глава польского футбола: ЧМ для нас окончен, но первый за 36 лет выход из группы – это успех

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

"Для нашей сборной чемпионат мира окончен, но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее.

Выход из группы, первый за 36 лет, – это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам", – отметил Кулеша.