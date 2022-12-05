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"Громкое имя сборной больше не имеет значения". Месси был удивлен вылетом Германии
Бундестим не смог пробиться в плей-офф турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси удивился, что команда Германии не смогла преодолеть групповой раунд на чемпионате мира-2022 в Катаре. Бундестим занял третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
"Мы следим за чемпионатом мира. Речь идет о матчах, которые мы имели возможность посмотреть. Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она продолжает оставаться одним из главных фаворитов. То же касается и Франции. И Испании. Испанцы, несмотря на поражение Японии, понимают, что они делают. У них очень хороший контроль мяча.
Я был удивлен вылетом Германии, ведь у них много важных игроков. У них молодая команда, но Германия всегда среди лучших. Удивительно, что они снова не попали в плей-офф. Но это чемпионат мира, который показывает, насколько все сложно. Громкое имя сборной больше не имеет значения, с каждым разом все более равное соперничество", - сказал Месси.
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