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Две звезды сборной Германии думают об уходе из национальной команды
Решение могут принять в ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитники сборной Германии Томас Мюллер и Илкай Гюндоган думают о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Kicker.
Оба игрока рассматривают подобный сценарий.
Также источник утверждает, что голкипер Мануэль Нойер хотя и сообщил о продолжении выступлений за сборную, больше не считается безоговорочным номером один после турнира в Катаре.
Мюллер выступает за сборную Германии с 2010-го года, Гюндоган - с 2011. Первый является бронзовым призером турнира в ЮАР в 2010 году и победителем ЧМ-2014 в Бразилии.
Напомним, Германия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Немцы заняли третье место в группе Е с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
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