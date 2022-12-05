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Две звезды сборной Германии думают об уходе из национальной команды

Чемпионат мира FIFA
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Решение могут принять в ближайшее время

Две звезды сборной Германии думают об уходе из национальной команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитники сборной Германии Томас Мюллер и Илкай Гюндоган думают о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Kicker.

Оба игрока рассматривают подобный сценарий.

Также источник утверждает, что голкипер Мануэль Нойер хотя и сообщил о продолжении выступлений за сборную, больше не считается безоговорочным номером один после турнира в Катаре.

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Мюллер выступает за сборную Германии с 2010-го года, Гюндоган - с 2011. Первый является бронзовым призером турнира в ЮАР в 2010 году и победителем ЧМ-2014 в Бразилии.

Напомним, Германия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Немцы заняли третье место в группе Е с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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В статье: Германия Томас Мюллер Илкай Гюндоган Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Bayern & Germany

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