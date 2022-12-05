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Президент федерации Уругвая: Кто-то кашлянул рядом с Роналду - пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Уругвайцы негативно оценили работу арбитров

Президент федерации Уругвая: Кто-то кашлянул рядом с Роналду - пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Уругвая в рамках группового раунду чемпионата мира одержала только одну победу, обыграв Гану в заключительном туре (2:0), чего не хватило для выхода из группы. Ранее уругвайцы уступили Португалии (0:2).

Глава уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо явно остался недоволен работой судей на Мундиале.

"Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. В других группы тоже были скандалы.

Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти", – сказал функционер в интервью Teledoce.

Ранее Луис Суарес раскритиковал ФИФА после вылета команды из группы на ЧМ-2022

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира-2022 Уругвай
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Источник:
A Bola

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