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Президент федерации Уругвая: Кто-то кашлянул рядом с Роналду - пенальти
Уругвайцы негативно оценили работу арбитров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Уругвая в рамках группового раунду чемпионата мира одержала только одну победу, обыграв Гану в заключительном туре (2:0), чего не хватило для выхода из группы. Ранее уругвайцы уступили Португалии (0:2).
Глава уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо явно остался недоволен работой судей на Мундиале.
"Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. В других группы тоже были скандалы.
Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти", – сказал функционер в интервью Teledoce.
Ранее Луис Суарес раскритиковал ФИФА после вылета команды из группы на ЧМ-2022
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