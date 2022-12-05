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"Они должны нас бояться". Защитник сборной Марокко - о матче с Испанией
Марокканец считает, что национальная команда даст бой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в рамах 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нас ждет матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить. Мы заняли первое место и заслужили немного уважения.
Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас", - цитирует Хакими Marca.
Матч Марокко - Испания состоится 6 декабря Победитель этого матча встретится в четвертьфинале ЧМ-2022 с победителем пары Португалия - Швейцария.
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