"Они должны нас бояться". Защитник сборной Марокко - о матче с Испанией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в рамах 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нас ждет матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить. Мы заняли первое место и заслужили немного уважения.

Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас", - цитирует Хакими Marca.