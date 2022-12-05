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Хорватия – Япония. Игра без фаворита. Составы на матч 1/8 финала
Интереснейший матч
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Япония – Хорватия. Противостояние без явного фаворита начентся в 17:00.
Состав Японии:
- 12 Гонда Ш.(В)
- 8 Доан Р.
- 6 Эндо В.
- 14 Ито Д.
- 22 Йосида М. (К)
- 15 Камада Д.
- 25 Маэда Д.
- 13 Морита Х.
- 5 Нагатомо Ю.
- 3 Танигути Ш.
- 16 Томиясу Т.
Состав Хорватии:
- 3 Баришич Б.
- 11 Брозович М.
- 20 Гвардиол Й.
- 8 Ковачич М.
- 9 Крамарич А.
- 1 Ливакович Д. (В)
- 6 Ловрен Д.
- 10 Модрич Л. (К)
- 4 Перишич И.
- 16 Петкович Б.
- 22 Юранович Й.
Победитель выходит на лучшего в паре Бразилия – Южная Корея.
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