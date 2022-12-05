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Хорватия – Япония. Игра без фаворита. Составы на матч 1/8 финала

Чемпионат мира FIFA
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Интереснейший матч

Хорватия – Япония. Игра без фаворита. Составы на матч 1/8 финала

Фото: twitter.com/HNS_CFF

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Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата мира Япония – Хорватия. Противостояние без явного фаворита начентся в 17:00.

Состав Японии:

  • 12 Гонда Ш.(В)
  • 8 Доан Р.
  • 6 Эндо В.
  • 14 Ито Д.
  • 22 Йосида М. (К)
  • 15 Камада Д.
  • 25 Маэда Д.
  • 13 Морита Х.
  • 5 Нагатомо Ю.
  • 3 Танигути Ш.
  • 16 Томиясу Т.

Состав Хорватии:

  • 3 Баришич Б.
  • 11 Брозович М.
  • 20 Гвардиол Й.
  • 8 Ковачич М.
  • 9 Крамарич А.
  • 1 Ливакович Д. (В)
  • 6 Ловрен Д.
  • 10 Модрич Л. (К)
  • 4 Перишич И.
  • 16 Петкович Б.
  • 22 Юранович Й.

Победитель выходит на лучшего в паре Бразилия – Южная Корея.

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В статье: Южная Корея Хорватия Чемпионат мира 2022
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