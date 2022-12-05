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Сантуш: Мне не понравилось то, что сказал Роналду. Увидел кадры по телевизору
Менеджер сдержанно отреагировал на слова Роналду во время замены
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал эмоциональную реакцию Криштиану Роналду на замену в матче против Южной Кореи. "Решим это в раздевалке", – заявил менеджер.
Напомним, что в матче с Южной Кореей Роналду был заменен самым первым среди игроков двух команд. Покидая поле у него вырвалось в адрес Сантуша: "Ты чертовски спешишь с тем, чтобы убрать меня с поля".
(Журналисты смогли разобрать фразу по видео, так как Роналду не прикрывал рот, когда говорил это, – прим. ред.)
На пресс-конференции перед матчем 1/8 с Швейцарией Сантуш впервые прокомментировал эпизод.
"Правда в том, что на поле у меня не было возможности услышать что-либо из того, что он сказал.
Но позже я увидел кадры по телевизору, и они мне совсем не понравились", – объяснил Сантуш.
На вопрос о том, как именно Сантуш собирается уладить вопрос, он ответил коротко:
"Мы решим это в раздевалке. На этом точка", – закончил Сантуш.
Матч за выход в 1/4 чемпионата мира между Португалией и Швейцарией пройдет 6-го декабря в 21:00.
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