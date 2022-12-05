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Япония - Хорватия 1:1, пен. 1:3. Короли овертаймов

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Хорватия после серии пенальти вышла в четвертьфинал, остановив сенсационную Японию

Япония - Хорватия 1:1, пен. 1:3. Короли овертаймов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, 1/8 финала. Эль-Вакра, “Эль-Джануб Стэдиум”

Япония – Хорватия 1:1, серия пенальти 1:3

Голы: Маэда 43 – Перишич 55

Япония: Гонда – Томиясу, Есида, Танигути – Ито, Эндо, Морита (Танака 106), Нагатомо (Митома 64) – Доан (Минамино 87), Маэда (Асано 64), Камада (Сакаи 75)

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич – Модрич (Майер 99), Брозович, Ковачич (Влашич 99) – Крамарич (Пашалич 68), Петкович (Будимир 62, Ливая 106), Перишич (Оршич 106)

Предупреждения: Ковачич 90, Баришич 116

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В статье: Япония Хорватия ЧМ-2022 Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Японии Чемпионат мира 2022 Сборная Хорватии
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Комментарии (23)
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download1 (huyersk)
05.12.2022 в 19:56
я так розумію рекорд СаШо впав ?)
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0
0
download1 (huyersk)
05.12.2022 в 19:54
Вітаю братів-хорватів! Здолали дуже організованого суперника, щасти з бразильцями, робіть історію, хлопці!Слава Хорватії!
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 19:55
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.12.2022 в 19:54
Шкода япошок! Вони гарно грали всі матчі!
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0
0
Рівнянин (Рівне)
05.12.2022 в 19:55
Ти японець,що тобі їх шкода?Я вболіваю тільки за європейські команди.
Ответить
0
-2
nadobi (Полтава)
05.12.2022 в 19:57
А как правильно: япошок или японошек?
Ответить
0
-1
Рівнянин (Рівне)
05.12.2022 в 19:54
Я думаю,що всі європейці вболівали за Хорватію!З перемогою!
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0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 19:50
Молодці Хорвати! Найбільш конкурентна гра наразі в 1/8. Можна було передбачити, що нашим браттям не так легко буде, як фаворитам в інших парах на цій стадії. Але що так легко буде виграти серію пенальті - не думав...
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 19:52
Знал бы, что твоя родня в сборной Хорватии, еще сильнее за них болел бы
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 19:54
Не надо, не надо, ты ставил на японцев.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 19:54
Після їх підтримки України на минулому чемпіонаті, вони нашими браттями стали. Як і поляки...
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 19:56
Барселиниуc (землянин) Не ставил, а ложил. И все равно мои прогнозы всегда мимо
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 19:57
Michael-K (Івано-Франківськ) Дядя Миша, я в курсе. Это я шучу так
0
0
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 19:52
Япы очень откровенно и бесхитростно били пенали. Левакович их щёлкал, как орехи.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 19:49
Хахахаха, sushi так набегались, что на пенальти сил не хватило. Правда Хорватию измотали к следующему матчу. С победой, кто болел за Хорватию!!!
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.12.2022 в 19:47
Важкий матч для обох команд. Повага обом за самовіддачу та волю до перемоги.
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0
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 19:46
Хорватия!!!
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 19:47
Вітаю!
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 19:47
+1
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.12.2022 в 19:46
Як я боявся що японці не заб'ють жодного.... Як я боявся що буде побитий рекорд СаШо)) Але японці все одно дуже жахливо били пенальті.
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.12.2022 в 19:47
Рекорд Сашо можна лише повторити.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 19:50
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 19:52
Я теж згадав про серію СаШо, коли третій японець підходив до м"яча... ))
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0

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