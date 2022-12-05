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Япония - Хорватия 1:1, пен. 1:3. Короли овертаймов
Хорватия после серии пенальти вышла в четвертьфинал, остановив сенсационную Японию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, 1/8 финала. Эль-Вакра, “Эль-Джануб Стэдиум”
Япония – Хорватия 1:1, серия пенальти 1:3
Голы: Маэда 43 – Перишич 55
Япония: Гонда – Томиясу, Есида, Танигути – Ито, Эндо, Морита (Танака 106), Нагатомо (Митома 64) – Доан (Минамино 87), Маэда (Асано 64), Камада (Сакаи 75)
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич – Модрич (Майер 99), Брозович, Ковачич (Влашич 99) – Крамарич (Пашалич 68), Петкович (Будимир 62, Ливая 106), Перишич (Оршич 106)
Предупреждения: Ковачич 90, Баришич 116
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