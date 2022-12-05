Чемпионат мира FIFA
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Япония выходит вперед. Пропускают хорваты после стандарта – Видео
Счет по игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Япония выходит вперед в матче 1/8 чемпионата мира против Хорватии. Важный гол перед самым перерывом.
43' Дайзен Маэда – 1:0.
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