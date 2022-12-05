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Перишич сравнивает. Лучший бомбардир сборной Хорватии на больших турнирах делает счет 1:1 – Видео
33 гол за сборную Хорватии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Перишич сравнивает счет. Один из навесов Хорватии в штрафную должен был закончиться акцентированным ударом.
55' Иван Перишич – 1:1.
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