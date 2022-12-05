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Перишич сравнивает. Лучший бомбардир сборной Хорватии на больших турнирах делает счет 1:1 – Видео

Чемпионат мира FIFA
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33 гол за сборную Хорватии

Перишич сравнивает. Лучший бомбардир сборной Хорватии на больших турнирах делает счет 1:1 – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Иван Перишич сравнивает счет. Один из навесов Хорватии в штрафную должен был закончиться акцентированным ударом.

55' Иван Перишич – 1:1.

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В статье: Япония Хорватия Иван Перишич Чемпионат мира 2022
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