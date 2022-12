Французские болельщики убрали стадион после победы над Польшей

Французские болельщики остались на стадионе после победы над Польшей в 1/8 финала чемпионата мира, чтобы убрать стадион.

Фото акции фанатов "Ле Бле" опубликовал Get French Football News.

Первыми убирать после себя мусор на катарских стадионах начали японцы, которые делали это с самого первого тура. Со временем к ним начали присоединяться и европейцы.

1 of the wonderful, more human developments at this World Cup has been the number of different countries’ fans to have followed the Japanese standard set for cleaning up after yourselves in stadia. These France fans joined that contingent tonight. (AF) pic.twitter.com/4OXO39LrbJ