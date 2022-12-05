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В 7 из 8 последних матчей с участием Хорватии в плей-офф больших турниров играли как минимум дополнительное время

Чемпионат мира FIFA
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Первый матч на ЧМ-2022 с дополнительным временем

В 7 из 8 последних матчей с участием Хорватии в плей-офф больших турниров играли как минимум дополнительное время

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

Хорватия с Японией не смогли выявить сильнейшего в основное время. Это 7 из 8 последних матчей "шашечных" в плей-офф больших турниров, который закончился как минимум дополнительным временем.

Примечательно, что единственный из этих матчей, завершившийся в основное время, – матч против Франции в финале чемпионата мира 2018. Тогда "шашечные" проиграли (2:4).

Также отметим, что матч Хорватии и Японии – первый матч, в котором играют дополнительное время, на этом ЧМ.

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В статье: Япония Хорватия Чемпионат мира 2022
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