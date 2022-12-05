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Перишич поучаствовал в 10 голах на ЧМ. С 2014-го только Месси и Мбаппе сделали больше результативных действий
Его турнир
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Иван Перишич в тройке самых эффективных футболистов на чемпионате мира с момента своего дебюта в 2014-м. Он заработал 10 (6+4) баллов по системе гол+пас.
С 2014-го больше результативных действий на мундиалях только у Килиана Мбаппе – 11 и Лионеля Месси – 12. Француз забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи, а аргентиец – 8 голов и 4 передачи.
Всего у Перишича 33 мяча за сборную.
10 – Ivan Perišić has been involved in 10 goals in 14 #FIFAWorldCup matches (6 goals, 4 assists) – since Perisic' WC-debut in 2014, only Lionel Messi (12 - 8 goals, 4 assists) and Kylian Mbappé (11 - 9 goals, 2 assists) have collected more goals and assists. Collector. #JPNCRO pic.twitter.com/mtr7QznWhF— OptaFranz (@OptaFranz) December 5, 2022
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