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Перишич поучаствовал в 10 голах на ЧМ. С 2014-го только Месси и Мбаппе сделали больше результативных действий

Чемпионат мира FIFA
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Перишич поучаствовал в 10 голах на ЧМ. С 2014-го только Месси и Мбаппе сделали больше результативных действий

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Иван Перишич в тройке самых эффективных футболистов на чемпионате мира с момента своего дебюта в 2014-м. Он заработал 10 (6+4) баллов по системе гол+пас.

С 2014-го больше результативных действий на мундиалях только у Килиана Мбаппе – 11 и Лионеля Месси – 12. Француз забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи, а аргентиец – 8 голов и 4 передачи.

Всего у Перишича 33 мяча за сборную.

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В статье: Хорватия Иван Перишич
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