Перишич поучаствовал в 10 голах на ЧМ. С 2014-го только Месси и Мбаппе сделали больше результативных действий

Иван Перишич в тройке самых эффективных футболистов на чемпионате мира с момента своего дебюта в 2014-м. Он заработал 10 (6+4) баллов по системе гол+пас.

С 2014-го больше результативных действий на мундиалях только у Килиана Мбаппе – 11 и Лионеля Месси – 12. Француз забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи, а аргентиец – 8 голов и 4 передачи.

Всего у Перишича 33 мяча за сборную.