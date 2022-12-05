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Оскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов

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Оскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency

Новина українською

ФИФА открыла дисциплинарное дело против федерации футбола Сербии из-за поведения игроков, тренеров и болельщиков во время матча ЧМ против Швейцарии (2:3).

Указывается, что югославы системно оскорбляли этнических албанцев Жердана Шакири и Гранита Джаку; с трибун призывали к насилию и скандировали "Косово - сердце Сербии". Также "отметился" и тренер Драган Стойкович, который во время перепалки с лавкой Швейцарии прокричал: "Я …бал ваших шиптарских матерей".

Дополнительным пунктом обвинения стали бурные претензии сербов к арбитру Федерико Рапальини за неназначенный пенальти.

ФИФА не назвала дату обнародования приговора, но отметила, что санкции будут касаться будущих матчей сербов в отборе к Евро-2024.

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В статье: Сербия Швейцария ФИФА
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Источник:
AP

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.12.2022 в 20:09
Я согласен, косово - это Сербия! Слава Сербии!
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