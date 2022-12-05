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Оскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов
Ожидаемо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency
ФИФА открыла дисциплинарное дело против федерации футбола Сербии из-за поведения игроков, тренеров и болельщиков во время матча ЧМ против Швейцарии (2:3).
Указывается, что югославы системно оскорбляли этнических албанцев Жердана Шакири и Гранита Джаку; с трибун призывали к насилию и скандировали "Косово - сердце Сербии". Также "отметился" и тренер Драган Стойкович, который во время перепалки с лавкой Швейцарии прокричал: "Я …бал ваших шиптарских матерей".
Дополнительным пунктом обвинения стали бурные претензии сербов к арбитру Федерико Рапальини за неназначенный пенальти.
ФИФА не назвала дату обнародования приговора, но отметила, что санкции будут касаться будущих матчей сербов в отборе к Евро-2024.
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