Оскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов

ФИФА открыла дисциплинарное дело против федерации футбола Сербии из-за поведения игроков, тренеров и болельщиков во время матча ЧМ против Швейцарии (2:3).

Указывается, что югославы системно оскорбляли этнических албанцев Жердана Шакири и Гранита Джаку; с трибун призывали к насилию и скандировали "Косово - сердце Сербии". Также "отметился" и тренер Драган Стойкович, который во время перепалки с лавкой Швейцарии прокричал: "Я …бал ваших шиптарских матерей".

Дополнительным пунктом обвинения стали бурные претензии сербов к арбитру Федерико Рапальини за неназначенный пенальти.

ФИФА не назвала дату обнародования приговора, но отметила, что санкции будут касаться будущих матчей сербов в отборе к Евро-2024.