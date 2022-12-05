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Вратарь Хорватии повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(3 голосов)

Идет стопами соотечественника

Вратарь Хорватии повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три пенальти в послематчевой серии с Японией - и этим повторил рекорд чемпионатов мира.

Ранее столько 11-метровых за одну серию отбивали только португалец Рикарду в матче с Англией на ЧМ-2006 и еще один хорват Даниэль Субашич с Данией на ЧМ-2018.

Отметим, что сегодня 27-летний Ливакович отбил попытки Майи Йосиды, Такуми Минамино и Каора Митомы, пропустив только от Такумы Асано.

Возможно, столь яркое выступление даст толчок и его клубной карьере; сейчас голкипер защищает цвета загребского "Динамо".

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В статье: Япония Хорватия Доминик Ливакович
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Источник:
Squawka

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Комментарии (5)
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download1 (huyersk)
05.12.2022 в 20:32
провокуюча стаття )
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.12.2022 в 20:32
Взагалі то рекорд у Шовковського, який у 2006 не пропустив жодного м'яча у серії пенальті.
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+1
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Термит (Київ)
05.12.2022 в 20:24
А Шовковський у 2006 зі Швейцарією?
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+1
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Непозбувна бентега (Рівне)
05.12.2022 в 20:39
а Шовковський, панове, відбив 2. Ще один Барнетта відправив у штангу.
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att119 (Луцьк)
05.12.2022 в 20:39
Там одна перекладина була, два відбито,
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