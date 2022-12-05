Вратарь Хорватии повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три пенальти в послематчевой серии с Японией - и этим повторил рекорд чемпионатов мира.

Ранее столько 11-метровых за одну серию отбивали только португалец Рикарду в матче с Англией на ЧМ-2006 и еще один хорват Даниэль Субашич с Данией на ЧМ-2018.

Отметим, что сегодня 27-летний Ливакович отбил попытки Майи Йосиды, Такуми Минамино и Каора Митомы, пропустив только от Такумы Асано.

Возможно, столь яркое выступление даст толчок и его клубной карьере; сейчас голкипер защищает цвета загребского "Динамо".