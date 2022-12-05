Далич: Никогда не недооценивайте хорватов. Японцы недооценили нас

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал победу над Японией и выход "шашечных" в 1/4 финала чемпионата мира.

"Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись.

Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.

Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию", – закончил Далич.