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Далич: Никогда не недооценивайте хорватов. Японцы недооценили нас

Чемпионат мира FIFA
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Хорватия начинает путь в плей-офф в своем фирменном стиле

Далич: Никогда не недооценивайте хорватов. Японцы недооценили нас

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал победу над Японией и выход "шашечных" в 1/4 финала чемпионата мира.

"Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись.

Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.

Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию", – закончил Далич.

Теперь Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия – Южная Корея.

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В статье: Хорватия Златко Далич
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Источник:
index.hr

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