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Далич: Никогда не недооценивайте хорватов. Японцы недооценили нас
Хорватия начинает путь в плей-офф в своем фирменном стиле
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал победу над Японией и выход "шашечных" в 1/4 финала чемпионата мира.
"Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись.
Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.
Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.
Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию", – закончил Далич.
Теперь Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия – Южная Корея.
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