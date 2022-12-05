Хорватия уже 24 года не побеждает в основное время в плей-офф чемпионатов мира

Сегодня Хорватия опять не сумела победить в основное время в плей-офф ЧМ. Одолеть Японию у "Шашечных" получилось только в серии пенальти.

Как сообщает Opta, этой серии уже 24 года. Аж в далеком 1998 году хорваты сумели в четвертьфинале ЧМ-98 разгромить Германию (3:0) в основное время; с тех пор - постоянно либо проигрывают, либо играют 120 минут.

Любопытно, что в 2018 году Хорватия умудрилась в таком ключе даже добраться до финала, где проиграла Франции (2:4).

В основном "Шашечные" дожимают соперников в экстра-таймах; еще трижды - с Данией, Россией и Японией - им приходили на помощь серии пенальти.