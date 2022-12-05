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Хорватия уже 24 года не побеждает в основное время в плей-офф чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

При этом даже доходили до финала!

Хорватия уже 24 года не побеждает в основное время в плей-офф чемпионатов мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

Новина українською

Сегодня Хорватия опять не сумела победить в основное время в плей-офф ЧМ. Одолеть Японию у "Шашечных" получилось только в серии пенальти.

Как сообщает Opta, этой серии уже 24 года. Аж в далеком 1998 году хорваты сумели в четвертьфинале ЧМ-98 разгромить Германию (3:0) в основное время; с тех пор - постоянно либо проигрывают, либо играют 120 минут.

Любопытно, что в 2018 году Хорватия умудрилась в таком ключе даже добраться до финала, где проиграла Франции (2:4).

В основном "Шашечные" дожимают соперников в экстра-таймах; еще трижды - с Данией, Россией и Японией - им приходили на помощь серии пенальти.

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В статье: Хорватия рекорды
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Источник:
Soccerway

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
05.12.2022 в 20:42
Эх, нам бы так не побеждать
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