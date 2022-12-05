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Винисиус забивает быстрый гол в ворота Южной Кореи. Видео
Отлично начинают "селесао"
Фото: Getty Images
Бразилия открыла счет в матче 1/8 финала против Южной Кореи. Отличился Винисиус.
Хладнокровно подготовил удар и пробил нападающий "Реала". "Селесао" впереди.
7' Винисиус – 1:0.
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