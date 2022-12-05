Хорватия уже привычно для себя сыграла вничью в основное время матча плей-офф ЧМ с Японией (1:1). В послематчевой серии пенальти "шашечные" оказались сильнее.

Три сейва сумел сделать Ливакович.

Япония – Хорватия. 1:1 (1:3)

Голы: 43' Д. Маэда – 55' И. Перишич

Серия пенальти: Т. Асано – Н. Влашич, М. Брозович, М. Пашалич