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Шашечная классика. Япония – Хорватия. 1:1 (1:3). Видео обзор
С командой Златко Далича до овертайма лучше не доводить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия уже привычно для себя сыграла вничью в основное время матча плей-офф ЧМ с Японией (1:1). В послематчевой серии пенальти "шашечные" оказались сильнее.
Три сейва сумел сделать Ливакович.
Япония – Хорватия. 1:1 (1:3)
Голы: 43' Д. Маэда – 55' И. Перишич
Серия пенальти: Т. Асано – Н. Влашич, М. Брозович, М. Пашалич
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