  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Шашечная классика. Япония – Хорватия. 1:1 (1:3). Видео обзор
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шашечная классика. Япония – Хорватия. 1:1 (1:3). Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

С командой Златко Далича до овертайма лучше не доводить

Шашечная классика. Япония – Хорватия. 1:1 (1:3). Видео обзор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватия уже привычно для себя сыграла вничью в основное время матча плей-офф ЧМ с Японией (1:1). В послематчевой серии пенальти "шашечные" оказались сильнее.

Три сейва сумел сделать Ливакович.

Япония – Хорватия. 1:1 (1:3)

Голы: 43' Д. Маэда – 55' И. Перишич

Серия пенальти: Т. Асано – Н. Влашич, М. Брозович, М. Пашалич

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Япония Хорватия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде