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Красиво разыграли. Ришарлисон делает счет разгромным, а Тите танцует. Видео

Чемпионат мира FIFA
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Тите танцуя празднует гол с командой

Красиво разыграли. Ришарлисон делает счет разгромным, а Тите танцует. Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

Бразилия делает счет в матче 1/8 финала ЧМ разгромным. Передачами в одно касание разорвали "селесао" оборону Южной Кореи.

28' Ришарлисон – 3:0.

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В статье: Бразилия Южная Корея Ришарлисон
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