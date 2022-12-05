Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красиво разыграли. Ришарлисон делает счет разгромным, а Тите танцует. Видео
Тите танцуя празднует гол с командой
Фото: Getty Images
Бразилия делает счет в матче 1/8 финала ЧМ разгромным. Передачами в одно касание разорвали "селесао" оборону Южной Кореи.
28' Ришарлисон – 3:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сантуш: Мне не понравилось то, что сказал Роналду. Увидел кадры по телевизору
- Европейская Бразилия, парадокс Роналду, баланс хорватов и шансы Испании: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн