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Бразилия куражится. Видео, как Пакета забивает четвёртый
Винисиус отдает голевой пас
Фото: Getty Images
Бразилия издевается над Южной Кореей и забивает четвертый. Пакета забивает с идеального паса Винисиуса.
36' Лукас Пакета – 4:0.
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