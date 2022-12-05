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Ливакович после серии пенальти: Это лучший матч в моей жизни и лучший момент в карьере
Фантастический матч для голкипера Хорватии
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу в серии пенальти над командой Японии (3:1). "Мы выиграли, когда нам было труднее всего", – сказал голкипер.
Ливакович отбил три удара в послематчевой серии пенальти из 4-х. Благодаря его сейвам сборная Хорватии вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
"Ощущения отличные, в первую очередь благодаря команде, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли.
Японцы отлично прессинговали в начале. Это была тяжелая игра, они были хорошо подготовлены, но и мы тоже.
Мы выиграли, когда нам было труднее всего. Это лучший матч в моей жизни и лучший момент моей карьеры", – сказал Доминик.
В следующем раунде Хорватия встретиться с победителем пары Бразилия – Южная Корея.
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