Ливакович после серии пенальти: Это лучший матч в моей жизни и лучший момент в карьере

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу в серии пенальти над командой Японии (3:1). "Мы выиграли, когда нам было труднее всего", – сказал голкипер.

Ливакович отбил три удара в послематчевой серии пенальти из 4-х. Благодаря его сейвам сборная Хорватии вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

"Ощущения отличные, в первую очередь благодаря команде, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли.

Японцы отлично прессинговали в начале. Это была тяжелая игра, они были хорошо подготовлены, но и мы тоже.

Мы выиграли, когда нам было труднее всего. Это лучший матч в моей жизни и лучший момент моей карьеры", – сказал Доминик.

В следующем раунде Хорватия встретиться с победителем пары Бразилия – Южная Корея.