Тьяго Силва – самый возрастной автор голевой передачи в истории чемпионатов мира

Тьяго Силва отдал голевую передачу на третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи, который забил Ришарлисон. Этот пас сделал защитника самым возрастным автором голевой передачи в истории мундиалей.

Сегодня Силве 38 лет и 74 дня. До него рекорд принадлежал Рорджеру Милле (Камерун, нападающий), который отдал свой пас в 1990-м году.

38y 74d - Thiago Silva is the oldest player on record to assist at the World Cup (since 1966), overtaking Roger Milla for Cameroon in 1990 (38y, 42d). Evergreen. pic.twitter.com/Go9XYUV2RZ