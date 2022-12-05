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Тьяго Силва – самый возрастной автор голевой передачи в истории чемпионатов мира
Отдал пас в одно касание на гол Ришарлисона
Тьяго Силва отдал голевую передачу на третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи, который забил Ришарлисон. Этот пас сделал защитника самым возрастным автором голевой передачи в истории мундиалей.
Сегодня Силве 38 лет и 74 дня. До него рекорд принадлежал Рорджеру Милле (Камерун, нападающий), который отдал свой пас в 1990-м году.
38y 74d - Thiago Silva is the oldest player on record to assist at the World Cup (since 1966), overtaking Roger Milla for Cameroon in 1990 (38y, 42d). Evergreen. pic.twitter.com/Go9XYUV2RZ— OptaJohan (@OptaJohan) December 5, 2022
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