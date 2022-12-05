Тьяго Силва – самый возрастной автор голевой передачи в истории чемпионатов мира

Тьяго Силва отдал голевую передачу на третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи, который забил Ришарлисон. Этот пас сделал защитника самым возрастным автором голевой передачи в истории мундиалей.

Сегодня Силве 38 лет и 74 дня. До него рекорд принадлежал Рорджеру Милле (Камерун, нападающий), который отдал свой пас в 1990-м году.