Отразил три пенальти: назван лучший игрок матча Хорватия - Япония

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан ФИФА лучшим игроком матча против Хорватии.

Судьба поединка решалась в серии пенальти, где 27-летний страж ворот "Динамо Загреб" отразил сразу три удара, повторив рекорд чемпионатов мира. По его собственному признанию, это его лучший матч в карьере.

Возможно, перфоманс с японцами поможет Ливаковичу выйти на новый уровень. На счету голкипера уже 37 матчей за сборную Хорватии, но за пределами родного чемпионата он еще не играл.

