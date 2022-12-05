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Отразил три пенальти: назван лучший игрок матча Хорватия - Япония

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Провел лучший матч в жизни

Отразил три пенальти: назван лучший игрок матча Хорватия - Япония

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside

Новина українською

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан ФИФА лучшим игроком матча против Хорватии.

Судьба поединка решалась в серии пенальти, где 27-летний страж ворот "Динамо Загреб" отразил сразу три удара, повторив рекорд чемпионатов мира. По его собственному признанию, это его лучший матч в карьере.

Возможно, перфоманс с японцами поможет Ливаковичу выйти на новый уровень. На счету голкипера уже 37 матчей за сборную Хорватии, но за пределами родного чемпионата он еще не играл.

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В статье: Япония Хорватия Доминик Ливакович
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