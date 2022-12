Неожиданный герой Хорватии и бразильский карнавал от Неймара и компании. Дайджест ЧМ-2022

1/8 финала Мундиаля в Катаре продолжает демонстрировать однообразие. Снова два матча стадии, снова две победы фаворитов. Вот только получились они достаточно разными. Хорватия серьезно зарубилась с Японией, да так, что пришлось все решать лишь в серии пенальти. А вот бразильцы Тите в очередной подтвердили статус фаворита ЧМ, разгромив Южную Корею.

Результаты дня

Япония - Хорватия 1:1 (с.п. 1:3)

Очень и очень равный матч. Почти эталонный в плане равенства. Обе сборные доказали, что одинаково заслужили выйти в следующий этап, забив по голу. Более того, что Япония, что Хорватия имели шанс вырвать путевку в 1/4 раньше серии пенальти, но своими моментами они пользовались небрежно.

2006: 21-year-old Luka Modrić makes his World Cup debut against Japan



2022: 37-year-old Modrić captains Croatia in the last 16 against Japan



???? pic.twitter.com/Y923YLYwSb — B/R Football (@brfootball) December 5, 2022

По итогу наступила лотерея, к которой куда лучше оказались готовы хорваты. Тут и кипер, тащивший почти все, и более опытные игроки, реализовавшие три из четырех. У "самураев" же нервы дрогнули в самый решающий момент.

Бразилия - Южная Корея 4:1

Карнавал. Жога бонита. Настоящие "селесао". Бразильцы более чем уверенно стартовали в плей-офф, по делу обыграв Южную Корею. Много стало понятно еще на второй минуте, когда счет открыл Винисиус Жуниор, после чего фаворит отличился еще трижды до перерыва.

Brazil put on a show for Pele ❤️ pic.twitter.com/gKbNiC8vFK — GOAL (@goal) December 5, 2022

Во втором тайме коллектив Тите чуть снизил требования к себе, за что поплатился. Корейцы на характере смогли забить один гол, однако на больше сил у них не хватило.

Гол дня

Наверное, одна из самых красивых вещей в футболе (после счета на табло, естественно) - это поймавшие кураж бразильцы. Просто пересмотрите третий гол, который они забили в ворота Кореи. Ришарлисон супер элегантно принял мяч, а Маркиньос и Силва настолько быстро сыграли в касание, что защита азиатов даже не успела уследить за забеганием того же Ришарлисона. Кайф.

Герой дня

Говорят, что судьба голкипера очень непроста. Стоит совершить один глупый ляп, из-за которого твоя команда пропустит гол, как тебя начнут все ненавидеть. Но есть и обратная сторона у этой медали. Любой крутейший матч, особенно если он имел место, скажем, на Чемпионате мира, вызовет восторг даже у нейтральных зрителей, а может, если повезет, сделает из тебя бессмертного героя.

Only 3 GKs have stopped 3 penalties in a World Cup shootout:



2006 ???????? Ricardo vs England

2018 ???????? Subasic vs Denamrk

2022 ???????? Livakovic vs Japan pic.twitter.com/OzbB1XnKbw — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 5, 2022

Понедельничный подвиг Доминика Ливаковича - именно из этой серии. Кипер сборной Хорватии затащил свою сборную в 1/4 Мундиаля, пропустив лишь один из четырех голов в серии пенальти. И не подумайте, японцы не били выше или в штанги. Ливакович совершил три сейва и вполне заслуженно стал лучшим игроком встречи.

Неудачник дня

Никакого не будем выделять. Японцы сражались, а корейцы попали на карнавал "жога бониты".

Танцы дня

Бразильцы - очень веселый и открытый народ. Их танцы знает весь мир, особенно футбольный. Кто-то скажет, что такие вещи после забитых голов - проявление неуважение к сопернику, но нельзя вывести из их крови дух карнавала. Просто оцените как они зажигали после гола Ришарлисона, не постеснялся станцевать даже Тите, а ему, кто не в курсе, уже 61 год.

Уважение дня

Если бразильцы народ веселый, то японцы - это скромняги планеты Земля. Все знают, как болельщики команды убирают за собой на стадионе после игр своих любимчиков. Также оцените, как наставник команды Хадзимэ Мориясу поблагодарил своих фанатов за поддержку. И это после проигрыша в серии пенальти, когда эмоции должны закипать. Но нет, прежде всего - уважение к тем, кто тебя поддерживал, а после уже эмоции и разбор полетов.