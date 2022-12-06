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Неожиданный герой Хорватии и бразильский карнавал от Неймара и компании. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре

Неожиданный герой Хорватии и бразильский карнавал от Неймара и компании. Дайджест ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 финала Мундиаля в Катаре продолжает демонстрировать однообразие. Снова два матча стадии, снова две победы фаворитов. Вот только получились они достаточно разными. Хорватия серьезно зарубилась с Японией, да так, что пришлось все решать лишь в серии пенальти. А вот бразильцы Тите в очередной подтвердили статус фаворита ЧМ, разгромив Южную Корею.

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Результаты дня

Япония - Хорватия 1:1 (с.п. 1:3)

Очень и очень равный матч. Почти эталонный в плане равенства. Обе сборные доказали, что одинаково заслужили выйти в следующий этап, забив по голу. Более того, что Япония, что Хорватия имели шанс вырвать путевку в 1/4 раньше серии пенальти, но своими моментами они пользовались небрежно.

По итогу наступила лотерея, к которой куда лучше оказались готовы хорваты. Тут и кипер, тащивший почти все, и более опытные игроки, реализовавшие три из четырех. У "самураев" же нервы дрогнули в самый решающий момент.

Бразилия - Южная Корея 4:1

Карнавал. Жога бонита. Настоящие "селесао". Бразильцы более чем уверенно стартовали в плей-офф, по делу обыграв Южную Корею. Много стало понятно еще на второй минуте, когда счет открыл Винисиус Жуниор, после чего фаворит отличился еще трижды до перерыва.

Во втором тайме коллектив Тите чуть снизил требования к себе, за что поплатился. Корейцы на характере смогли забить один гол, однако на больше сил у них не хватило.

Гол дня

Наверное, одна из самых красивых вещей в футболе (после счета на табло, естественно) - это поймавшие кураж бразильцы. Просто пересмотрите третий гол, который они забили в ворота Кореи. Ришарлисон супер элегантно принял мяч, а Маркиньос и Силва настолько быстро сыграли в касание, что защита азиатов даже не успела уследить за забеганием того же Ришарлисона. Кайф.

Герой дня

Говорят, что судьба голкипера очень непроста. Стоит совершить один глупый ляп, из-за которого твоя команда пропустит гол, как тебя начнут все ненавидеть. Но есть и обратная сторона у этой медали. Любой крутейший матч, особенно если он имел место, скажем, на Чемпионате мира, вызовет восторг даже у нейтральных зрителей, а может, если повезет, сделает из тебя бессмертного героя.

Понедельничный подвиг Доминика Ливаковича - именно из этой серии. Кипер сборной Хорватии затащил свою сборную в 1/4 Мундиаля, пропустив лишь один из четырех голов в серии пенальти. И не подумайте, японцы не били выше или в штанги. Ливакович совершил три сейва и вполне заслуженно стал лучшим игроком встречи.

Неудачник дня

Никакого не будем выделять. Японцы сражались, а корейцы попали на карнавал "жога бониты".

Танцы дня

Бразильцы - очень веселый и открытый народ. Их танцы знает весь мир, особенно футбольный. Кто-то скажет, что такие вещи после забитых голов - проявление неуважение к сопернику, но нельзя вывести из их крови дух карнавала. Просто оцените как они зажигали после гола Ришарлисона, не постеснялся станцевать даже Тите, а ему, кто не в курсе, уже 61 год.

Уважение дня

Если бразильцы народ веселый, то японцы - это скромняги планеты Земля. Все знают, как болельщики команды убирают за собой на стадионе после игр своих любимчиков. Также оцените, как наставник команды Хадзимэ Мориясу поблагодарил своих фанатов за поддержку. И это после проигрыша в серии пенальти, когда эмоции должны закипать. Но нет, прежде всего - уважение к тем, кто тебя поддерживал, а после уже эмоции и разбор полетов.

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В статье: Дайджест
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