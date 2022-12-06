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Неожиданный герой Хорватии и бразильский карнавал от Неймара и компании. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
1/8 финала Мундиаля в Катаре продолжает демонстрировать однообразие. Снова два матча стадии, снова две победы фаворитов. Вот только получились они достаточно разными. Хорватия серьезно зарубилась с Японией, да так, что пришлось все решать лишь в серии пенальти. А вот бразильцы Тите в очередной подтвердили статус фаворита ЧМ, разгромив Южную Корею.
Результаты дня
Япония - Хорватия 1:1 (с.п. 1:3)
Очень и очень равный матч. Почти эталонный в плане равенства. Обе сборные доказали, что одинаково заслужили выйти в следующий этап, забив по голу. Более того, что Япония, что Хорватия имели шанс вырвать путевку в 1/4 раньше серии пенальти, но своими моментами они пользовались небрежно.
2006: 21-year-old Luka Modrić makes his World Cup debut against Japan— B/R Football (@brfootball) December 5, 2022
2022: 37-year-old Modrić captains Croatia in the last 16 against Japan
???? pic.twitter.com/Y923YLYwSb
По итогу наступила лотерея, к которой куда лучше оказались готовы хорваты. Тут и кипер, тащивший почти все, и более опытные игроки, реализовавшие три из четырех. У "самураев" же нервы дрогнули в самый решающий момент.
Бразилия - Южная Корея 4:1
Карнавал. Жога бонита. Настоящие "селесао". Бразильцы более чем уверенно стартовали в плей-офф, по делу обыграв Южную Корею. Много стало понятно еще на второй минуте, когда счет открыл Винисиус Жуниор, после чего фаворит отличился еще трижды до перерыва.
Brazil put on a show for Pele ❤️ pic.twitter.com/gKbNiC8vFK— GOAL (@goal) December 5, 2022
Во втором тайме коллектив Тите чуть снизил требования к себе, за что поплатился. Корейцы на характере смогли забить один гол, однако на больше сил у них не хватило.
Гол дня
Наверное, одна из самых красивых вещей в футболе (после счета на табло, естественно) - это поймавшие кураж бразильцы. Просто пересмотрите третий гол, который они забили в ворота Кореи. Ришарлисон супер элегантно принял мяч, а Маркиньос и Силва настолько быстро сыграли в касание, что защита азиатов даже не успела уследить за забеганием того же Ришарлисона. Кайф.
Герой дня
Говорят, что судьба голкипера очень непроста. Стоит совершить один глупый ляп, из-за которого твоя команда пропустит гол, как тебя начнут все ненавидеть. Но есть и обратная сторона у этой медали. Любой крутейший матч, особенно если он имел место, скажем, на Чемпионате мира, вызовет восторг даже у нейтральных зрителей, а может, если повезет, сделает из тебя бессмертного героя.
Only 3 GKs have stopped 3 penalties in a World Cup shootout:— M•A•J (@Ultra_Suristic) December 5, 2022
2006 ???????? Ricardo vs England
2018 ???????? Subasic vs Denamrk
2022 ???????? Livakovic vs Japan pic.twitter.com/OzbB1XnKbw
Понедельничный подвиг Доминика Ливаковича - именно из этой серии. Кипер сборной Хорватии затащил свою сборную в 1/4 Мундиаля, пропустив лишь один из четырех голов в серии пенальти. И не подумайте, японцы не били выше или в штанги. Ливакович совершил три сейва и вполне заслуженно стал лучшим игроком встречи.
Неудачник дня
Никакого не будем выделять. Японцы сражались, а корейцы попали на карнавал "жога бониты".
Танцы дня
Бразильцы - очень веселый и открытый народ. Их танцы знает весь мир, особенно футбольный. Кто-то скажет, что такие вещи после забитых голов - проявление неуважение к сопернику, но нельзя вывести из их крови дух карнавала. Просто оцените как они зажигали после гола Ришарлисона, не постеснялся станцевать даже Тите, а ему, кто не в курсе, уже 61 год.
???????? Brazil football so good Tite cannot be left out ????#MGLQatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/grnv9LMfk1— ⬅️ #JoySportsZone ⏳️ (@JoySportsGH) December 5, 2022
Уважение дня
Если бразильцы народ веселый, то японцы - это скромняги планеты Земля. Все знают, как болельщики команды убирают за собой на стадионе после игр своих любимчиков. Также оцените, как наставник команды Хадзимэ Мориясу поблагодарил своих фанатов за поддержку. И это после проигрыша в серии пенальти, когда эмоции должны закипать. Но нет, прежде всего - уважение к тем, кто тебя поддерживал, а после уже эмоции и разбор полетов.
Japan manager Hajime Moriyasu bows to the fans to thank them for their support ???? pic.twitter.com/kCTG6VOoix— GOAL (@goal) December 5, 2022
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