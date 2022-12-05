Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Европа против Южной Америки
Есть явный фаворит
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира вслед за Хорватией. "Шашечные" несколькими часами ранее вырвали путевку в следующий раунд у Японии.
Теперь Хорватия и Бразилия встретятся в четвертьфинале. Победитель выйдет на лучшего в паре Нидерланды – Аргентина.
Пары в 1/4:
- Нидерланды – Аргентина. 9 декабря, 21:00.
- Хорватия – Бразилия. 9 декабря 17:00.
- Англия – Франция. 10 декабря, 21:00.
- Испания/Марокко – Португалия/Швейцария. 10 декабря, 17:00.
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