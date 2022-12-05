Известна третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Европа против Южной Америки

Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира вслед за Хорватией. "Шашечные" несколькими часами ранее вырвали путевку в следующий раунд у Японии.

Теперь Хорватия и Бразилия встретятся в четвертьфинале. Победитель выйдет на лучшего в паре Нидерланды – Аргентина.

Пары в 1/4: