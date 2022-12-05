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Известна третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Европа против Южной Америки

Чемпионат мира FIFA
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Есть явный фаворит

Известна третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Европа против Южной Америки

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира вслед за Хорватией. "Шашечные" несколькими часами ранее вырвали путевку в следующий раунд у Японии.

Теперь Хорватия и Бразилия встретятся в четвертьфинале. Победитель выйдет на лучшего в паре Нидерланды – Аргентина.

Пары в 1/4:

  • Нидерланды – Аргентина. 9 декабря, 21:00.
  • Хорватия – Бразилия. 9 декабря 17:00.
  • Англия – Франция. 10 декабря, 21:00.
  • Испания/Марокко – Португалия/Швейцария. 10 декабря, 17:00.
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В статье: Бразилия Хорватия Чемпионат мира 2022
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