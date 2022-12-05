Сборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле

Сборная Бразилии в матче 1/8-й финала чемпионата мира 2022 разгромила Южную Корею 4:1. После финального свистка, зафиксировавшего выход бразильцев в четвертьфинал на Хорватию, Неймар и компания поддержали своего соотечественника Пеле.

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Пеле борется за жизнь с раком. Недавно он был госпитализирован и состояние, как сообщали источники, не улучшается. Пеле больше не поддается химиотерапии, его перевели на паллиативное лечение.