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Сборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле

Чемпионат мира FIFA
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Легенда селесао борется за жизнь

Сборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии в матче 1/8-й финала чемпионата мира 2022 разгромила Южную Корею 4:1. После финального свистка, зафиксировавшего выход бразильцев в четвертьфинал на Хорватию, Неймар и компания поддержали своего соотечественника Пеле.

Сборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле - изображение 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Пеле борется за жизнь с раком. Недавно он был госпитализирован и состояние, как сообщали источники, не улучшается. Пеле больше не поддается химиотерапии, его перевели на паллиативное лечение.

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В статье: Бразилия Пеле
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