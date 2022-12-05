Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле
Легенда селесао борется за жизнь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии в матче 1/8-й финала чемпионата мира 2022 разгромила Южную Корею 4:1. После финального свистка, зафиксировавшего выход бразильцев в четвертьфинал на Хорватию, Неймар и компания поддержали своего соотечественника Пеле.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеле борется за жизнь с раком. Недавно он был госпитализирован и состояние, как сообщали источники, не улучшается. Пеле больше не поддается химиотерапии, его перевели на паллиативное лечение.
Популярное сейчас
- Япония - Хорватия 1:1, пен. 1:3. Короли овертаймов
- Ключевого инвестора Черноморца арестовало НАБУ
- Япония – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Португальские фанаты проголосовали за исключение Роналду из старта сборной
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО