Бразилия в 8-й раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Бразилия обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Южной Кореи (4:1). Впереди, в четвертьфинале, "пентакампионов" ждёт Хорватия.

Бразилия добирается до 1/4 уже 8-й раз подряд. В последний раз "селесао" ехали домой после поражения в 1/8 в 1990-м году. Тогда они уступили Аргентине (0:1).

Напомним, что на прошлом чемпионате мира Бразилия уступила в четвертьфинале сборной Бельгии (1:2).