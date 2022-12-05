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Бразилия в 8-й раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Что-то вечно

Бразилия в 8-й раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бразилия обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Южной Кореи (4:1). Впереди, в четвертьфинале, "пентакампионов" ждёт Хорватия.

Бразилия добирается до 1/4 уже 8-й раз подряд. В последний раз "селесао" ехали домой после поражения в 1/8 в 1990-м году. Тогда они уступили Аргентине (0:1).

Напомним, что на прошлом чемпионате мира Бразилия уступила в четвертьфинале сборной Бельгии (1:2).

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В статье: Бразилия Хорватия Чемпионат мира 2022
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