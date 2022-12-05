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Бразилия в 8-й раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира
Что-то вечно
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Бразилия обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Южной Кореи (4:1). Впереди, в четвертьфинале, "пентакампионов" ждёт Хорватия.
Бразилия добирается до 1/4 уже 8-й раз подряд. В последний раз "селесао" ехали домой после поражения в 1/8 в 1990-м году. Тогда они уступили Аргентине (0:1).
Напомним, что на прошлом чемпионате мира Бразилия уступила в четвертьфинале сборной Бельгии (1:2).
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