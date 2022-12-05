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Бразилия забила 4 гола в первом тайме матча ЧМ впервые за 68 лет и другие рекорды пентакампионов

Чемпионат мира FIFA
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Неймар в 1 голе от Пеле

Бразилия забила 4 гола в первом тайме матча ЧМ впервые за 68 лет и другие рекорды пентакампионов

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бразилия забила Южной Корее 4 мяча в первом тайме. "Пентакампионы" провели настолько результативную первую половину игры на чемпионате мира впервые с 1954-го года (против Мексики).

В шаге от рекорда остановился Неймар. Он лучший бомбардир сборной Бразилии после Пеле (76 голов против 77-ми). В матче с Южной Кореей он реализовал пенальти.

Также Неймар стал третьим бразильцем, забивавшим на трех разных чемпионатах мира. До него это делали только Пеле и Роналдо.

На 80-ой минуте вместо Алиссона на поле появился голкипер "Палмейрас" Вевертон. Этой заменой сборная Бразилии в очередной раз вписала свое имя в историю, став первой командой, использовавшей всех 26-и футболистов из заявки на чемпионате мира.

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В статье: Бразилия Южная Корея Чемпионат мира 2022
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