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Карнавал. Бразилия – Южная Корея 4:1. Обзор матча и видео голов
Бразилия - Южная Корея ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразилия не просто вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а сделала это изысканно, с удовольствием. Селесао разгромили Южную Корею, установив/обновив ряд личных рекордов на мундиалях. А корейцам просто респект за борьбу и стараник. Они сделали все, что могли.
Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала ЧМ-2022.
Чемпионат мира-2022. 1/8 финала
"Стадион 974" (Доха)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Голы: Винисиус 7, Неймар 13, Ришарлисон 29, Пакета 36 – Пек Сын Хо 76
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