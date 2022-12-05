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Карнавал. Бразилия – Южная Корея 4:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бразилия - Южная Корея ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Карнавал. Бразилия – Южная Корея 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бразилия не просто вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а сделала это изысканно, с удовольствием. Селесао разгромили Южную Корею, установив/обновив ряд личных рекордов на мундиалях. А корейцам просто респект за борьбу и стараник. Они сделали все, что могли.

Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Бразилия – Южная Корея 4:1

Голы: Винисиус 7, Неймар 13, Ришарлисон 29, Пакета 36 – Пек Сын Хо 76

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В статье: Бразилия Южная Корея
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