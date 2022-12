Дани Алвес обошел Роберто Карлоса по матчам за Бразилию

Сегодняшний выход Дани Алвеса на замену в матче Бразилия - Корея (4:1) стал для ветерана 126-м в футболке Селесао.

Как сообщает Fox Soccer, это позволило 39-летнему защитнику на один матч обойти Роберто Карлоса и выйти на чистое второе место в списке "долгожителей" сборной. Больше матчей только у Кафу (142), которого Алвесу очевидно уже не догнать.

Отметим, что Дани дебютировал за Селесао в 2006 году и с тех пор выиграл с ними две Копа Америка в 2007 и 2019 годах.

With this appearance, Dani Alves passes Roberto Carlos for the second-most Caps in Brazil men's national team history (126) ???????????? pic.twitter.com/qpLGIY0Hck