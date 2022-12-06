Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Особых проблем в группе у португальцев не было, хотя им и не удалось показать стопроцентный результат. Есть определенные вопросы к атмосфере внутри коллектива, ведь всегда трудно найти баланс, когда в твоем составе такие футболисты как Криштиану Роналду. Однако, несмотря на все это, на Швейцарию будет максимальная концентрация.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в вторник, 6-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

6 декабря. 21:00. Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Интернет-трансляция - MEGOGO

Телетрансляция - Суспільне (региональные) в записи 23:00

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>