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Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Португалия - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Особых проблем в группе у португальцев не было, хотя им и не удалось показать стопроцентный результат. Есть определенные вопросы к атмосфере внутри коллектива, ведь всегда трудно найти баланс, когда в твоем составе такие футболисты как Криштиану Роналду. Однако, несмотря на все это, на Швейцарию будет максимальная концентрация.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в вторник, 6-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
6 декабря. 21:00. Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала
Лусаил. "Лусаил Стадиум"
Португалия 21:00 Швейцария
Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)
Интернет-трансляция - MEGOGO
Телетрансляция - Суспільне (региональные) в записи 23:00
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>
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