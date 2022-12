Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия - Южная Корея

Вингер сборной Бразилии Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.

Звездный бразилец отличился голевой передачей на Винисиуса Жуниора на 6-й минуте, а затем и сам забил на 13-й минуте. На этом Мундиале бразилец оформил первые результативные действия. Это был его второй матч.

Напомним, что сборная Бразилии одержала разгромную победу со счетом 4:1. В четвертьфинале бразильцы сыграют против Хорватии.

