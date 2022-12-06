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Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия - Южная Корея
Бразилец провел результативную игру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Вингер сборной Бразилии Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.
Звездный бразилец отличился голевой передачей на Винисиуса Жуниора на 6-й минуте, а затем и сам забил на 13-й минуте. На этом Мундиале бразилец оформил первые результативные действия. Это был его второй матч.
Напомним, что сборная Бразилии одержала разгромную победу со счетом 4:1. В четвертьфинале бразильцы сыграют против Хорватии.
???? @neymarjr wasted no time getting up to speed— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022
He’s your @Budweiser Player of the Match!#POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/TNHQhj7gvV
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