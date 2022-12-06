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Тренер сборной Южной Кореи покинул команду после разгрома от Бразилии
Паулу Бенту возглавлял сборную с 2018 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту сообщил о своем уходе после поражения от команды Бразилии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Нужно думать о будущем и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято еще в сентябре.
Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали все свои силы. Я рад и горд, что был их тренером", - приводит слова Бенту Sky Sports.
Португалец возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года. В групповом раунде Мундиаля его команда заняла второе место в группе Н.
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