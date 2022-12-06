Тренер сборной Южной Кореи покинул команду после разгрома от Бразилии

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту сообщил о своем уходе после поражения от команды Бразилии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Нужно думать о будущем и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято еще в сентябре.

Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали все свои силы. Я рад и горд, что был их тренером", - приводит слова Бенту Sky Sports.