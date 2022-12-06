Португалия - Швейцария. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 06.12.2022

Предыдущий свой скандал - с интервью о "Манчестер Юнайтед" - Криштиану Роналду сумел завершить к началу Чемпионата Мира и вроде бы переключиться на футбол. Во всяком случае, сборная переключилась и заняла первое место в группе. Однако теперь новые скандалы, новые отвлекающие аспекты. Слова КриРо в адрес своего тренера, сообщения о его новом умопомрачительном клубном контракте. Сумеет ли теперь сборная отвлечься и переключиться на Швейцарию?

6 декабря. 21:00. Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Португалия - Швейцария

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Интернет-трансляция - MEGOGO

Телетрансляция - Суспільне (региональные) в записи 23:00

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Новости команд

Атмосфера в стане "Селесао" ныне неприятна. Поражение от Южной Кореи турнирного значения не имело, но Фернанду Сантушу не понравились потеря агрессии, интенсивности и порядка после первого тайма, который он как раз оценил очень высоко. Разумеется, ему не понравилась и нецензурная лексика Роналду при замене в его адрес. Защитники КриРо пытались заявить, что он обращался к игроку корейцев, подгонявшему его, но это мало кого убедило.

Сантуш признал, что на поле ничего не услыхал, но затем посмотрел на видео и "выглядит все это очень плохо". Правда, заявил, что решать проблему они будут в раздевалке, вдалеке от посторонних глаз, и проблема уже решена. А о сообщениях о новом клубном контракте Роналду с сумасшедшей зарплатой заявил, что клубная карьера - личное дело игрока и сборную она не интересует.

В Швейцарии все наоборот. Два первых матча в группе вызвали как раз не слишком положительные эмоции. Прежде всего - из-за серой унылой атаки, медленной, скучной игры. А вот затем удалось переиграть Сербию в яркой игре (3:2), по ходу матча устроив камбек. Этим Nati, как считают, доказали, что способны атаковать и подходят к 1/8 весьма уверенными в себе. Также они довольны тем, что избежали наказаний за стычки в том матче, в частности, капитан Гранит Джака.

Отчётный матч ещё до начала встреч 1/8 финала был отмечен как обладатель наибольшего потенциала для сенсации. Португалия - фаворит, но Швейцария известна своей мощью и собранностью, ещё до начала турнира заявила целью возвращение в 1/4 финала впервые с 1954-го года. На предыдущем крупном турнире - Евро - она выбила Чемпиона Мира Францию в 1/8 финала. А в Отборе на этот ЧМ - Чемпиона Европы Италию. Более чем способна выбить и португальцев сейчас.

Ясно, что "Селесао" будет доминировать, а Nati - играть от обороны. Но, если понадобится, и последние способны успешно атаковать.

Кадры

Мендеш и Данилу по-прежнему отсутствуют, что осложняет ротацию в обороне. Впрочем, немало отдохнули против корейцев. Хотя 39-летний Пепе не отдыхал. Возможно, это аукнется. В центр поля должен вернуться Карвалью. Поначалу он не рассматривался как игрок стартового состава, но опыт и хладнокровие Вильяма оказались весьма полезными. Бруну Фернандеш - лучший игрок команды на этом турнире. У него уже два гола и два ассиста.

Главный вопрос - появится ли Криштиану Роналду в первых 11-ти? Ранее Сантуш всегда яростно защищал его, но теперь чувствуется разрыв. И не только с тренером. 70 процентов опрошенных на ведущем португальском сайте A Bola считают, что ему не место в стартовом составе. Если так и получится - должен выйти форвард Андре Силва. Хотя, возможно, Феликс сместится в центр, а слева выйдет либо атакующий Рафаэль Леау, либо надёжный Жоау Мариу.

У швейцарцев, похоже, возвращаются первый вратарь Зоммер и центральный защитник Эльведи. Существенное усиление. Кобель и Шер отработали против Сербии хорошо, но два пропущенных - на табло. В целом же наставник Мурат Якин крайне консервативен и менять состав не любит. Консервативен и в плане тактики. Слева в обороне играет Родригес, у себя в клубе играющий в центре, на месте "десятки" - опорник Соу.

Наибольшее внимание - разумеется, на Шердана Шакири. В последних 18-ти официальных матчах за сборную он выдал четыре гола и девять ассистов. В том числе гол и ассист на этом турнире. Практически весь креатив сборной исходит от него.

Португалия: Д. Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Карвалью, Бруну Фернандеш, Б. Силва, Криштиану Роналду, Феликс

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Шакири, Эмболо, Варгас

Статистика

Португалия и Швейцария встречались 25 раз. Девять побед у первой, 11 - у второй, пять ничьих. Разница мячей - 34:34. В последних шести матчах счет равный - по три победы. Причем пять из них добыты с разницей более одного мяча. Но до этого в шести матчах Португалия побеждала трижды и трижды играла вничью. Интересно, что все эти 12 последних матчей были официальными

Три последних поражения Португалии от Швейцарии состоялись при отсутствии Криштиану Роналду

Последние две встречи состоялись в 2022-ом году. В Лиге Наций в гостях Швейцария уступила со счетом 0:4, а дома победила со счетом 1:0. Голы забивали Роналду (дубль) Канселу и Карвалью у "Селесао" и Сеферович - у Nati. Тот матч и матч первого тура нынешнего ЧМ против Ганы были единственными из последних 12-ти Роналду за сборную, в которых он забивал

Швейцария выиграла на этом Чемпионате Мира уже два матча. Три она не выигрывала никогда

Арбитр матча - Сесар Рамос из Мексики - на предыдущем ЧМ судил Швейцарию в матче группового турнира против Бразилии (1:1), а также Португалию - в матче 1/8 финала против Уругвая (1:2 и вылет). На этом турнире он судил матчи Дания - Тунис (0:0) и Бельгия - Марокко (0:2)

Шердан Шакири стал третьим игроком, забивавшим на трех последних Чемпионатах Мира, после Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Результаты матчей сборных на этом турнире

Португалия: 3:2 над Ганой (Криштиану Роналду с пенальти, Феликс, Леау), 2:0 над Уругваем (Бруну Фернандеш 2, один с пенальти), 1:2 от Южной Кореи (Хорта)

Швейцария: 1:0 над Камеруном (Эмболо), 0:1 от Бразилии, 3:2 над Сербией (Шакири, Эмболо, Фройлер)

Котировки букмекеров

Прогноз: Португалия - Швейцария 1:1

победа Португалии в серии пенальти

Опорник швейцарцев Ремо Фройлер чувствует, будто "играл против португальцев 20 раз за последний год". Обе сборные и вправду отлично знакомы, обе побеждали друг друга не раз. Обе уважают друг друга и ожидают тяжёлый матч. Якин уверен во взрослости своих подопечных и видит пути победить Португалию, Фернанду Сантуш хвалит соперника за то, что "отлично знает, чего он хочет", за организованность. Сюрприз более чем реален.

Можно ставить на переход матча в овертайм. А вот будет ли много голов - неясно. Обе сборные способны и на яркую, и на унылую игру.