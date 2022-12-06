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Сон Хын Мин после 1:4 от Бразилии: Не вините нас, мы выложились полностью

Чемпионат мира FIFA
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Корейцы не смогли преодолеть 1/8 финала ЧМ-2022

Сон Хын Мин после 1:4 от Бразилии: Не вините нас, мы выложились полностью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин оценил игру 1/8 финала чемпионата мира-202, в котором его национальная команда потерпела крупное поражение от команды Бразилии (1:4).

"Мы выложились полностью, не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство – они забивают.

Не хочу винить никого из наших игроков – они отдали себя без остатка. Я очень горжусь тем, чего они добились", – приводит слова Сона пресс-служба ФИФА.

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Как известно, сборная Бразилии, обыграв команду Южной Кореи и выйдя в четвертьфинал Мундиаля, встретится там с Хорватией. Поединок состоится 9 декабря.

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В статье: Бразилия Южная Корея Чемпионат Мира-2022 Сон Хын Мин
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Источник:
fifa.com

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