Сон Хын Мин после 1:4 от Бразилии: Не вините нас, мы выложились полностью

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин оценил игру 1/8 финала чемпионата мира-202, в котором его национальная команда потерпела крупное поражение от команды Бразилии (1:4).

"Мы выложились полностью, не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство – они забивают.

Не хочу винить никого из наших игроков – они отдали себя без остатка. Я очень горжусь тем, чего они добились", – приводит слова Сона пресс-служба ФИФА.