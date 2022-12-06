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Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента
Звезда сборной Камеруна на сдержал эмоций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Камеруна, а ныне президент местной федерации футбола Самюэль Это'О вступил в конфликт на Мундиале.
41-летний камерунец пришел посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея и буквально сошел с ума. После игры Это'О покидал стадион, по дороге фотографируясь с болельщиками. Среди них был мужчина, который снимал это на камеру. Самюэлю это разозлило и он начал преследовать молодого человека. Сначала его сдержали, но затем камерунец ударил его ногой в голову.
О каких-либо последствиях информации нет. Напомним, что сборная Камеруна не смогла выйти из группы, хотя в последнем матче на турнире обыграла Бразилию (1:0).
К слову, этим летом Это'О получил 22 месяца условного тюремного срока за неуплату налогов в Испании.
[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM— La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022
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