  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Звезда сборной Камеруна на сдержал эмоций

Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Камеруна, а ныне президент местной федерации футбола Самюэль Это'О вступил в конфликт на Мундиале.

41-летний камерунец пришел посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея и буквально сошел с ума. После игры Это'О покидал стадион, по дороге фотографируясь с болельщиками. Среди них был мужчина, который снимал это на камеру. Самюэлю это разозлило и он начал преследовать молодого человека. Сначала его сдержали, но затем камерунец ударил его ногой в голову.

Читайте такжеЗвездный вратарь Камеруна со скандалом покинул Катар

О каких-либо последствиях информации нет. Напомним, что сборная Камеруна не смогла выйти из группы, хотя в последнем матче на турнире обыграла Бразилию (1:0).

К слову, этим летом Это'О получил 22 месяца условного тюремного срока за неуплату налогов в Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Самуэль Это'О Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Opinion

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде