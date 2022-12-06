Экс-форвард сборной Камеруна, а ныне президент местной федерации футбола Самюэль Это'О вступил в конфликт на Мундиале.

41-летний камерунец пришел посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея и буквально сошел с ума. После игры Это'О покидал стадион, по дороге фотографируясь с болельщиками. Среди них был мужчина, который снимал это на камеру. Самюэлю это разозлило и он начал преследовать молодого человека. Сначала его сдержали, но затем камерунец ударил его ногой в голову.

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О каких-либо последствиях информации нет. Напомним, что сборная Камеруна не смогла выйти из группы, хотя в последнем матче на турнире обыграла Бразилию (1:0).

К слову, этим летом Это'О получил 22 месяца условного тюремного срока за неуплату налогов в Испании.