Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер сборной Германии ушел со своего поста после вылета с ЧМ-2022
Нашли крайнего?
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность. Об этом говорится на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
Стороны досрочно расторгли контракт, действующий до 2024 года.
54-летний Бирхофф работал в союзе с 2004 года. Он начал с работы менеджером сборной. В 2018 году он стал директором национальных команд и академии, а в 2022 году – управляющим директором национальных команд и академии.
В течении его работы Бундестим доходил как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд и становился чемпионом мира в 2014 году.
На ЧМ-2022 Германия вылетела по итогам группового этапа. Немцы заняли третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Немецкая команда не пробилась в 1/8 финала Мундиаля во второй раз подряд.
Также под угрозой увольнения находился наставник Германии Ханс-Дитер Флик, однако на данный момент он остается на своей должности.
Популярное сейчас
- Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 6 - 11 декабря
- Парадокс Роналду, шансы Испании, магия Марокко и швейцарские искорки: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Суркис: Будем искать нападающего. Сейчас усилить игру некому
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО