Менеджер сборной Германии ушел со своего поста после вылета с ЧМ-2022

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность. Об этом говорится на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Стороны досрочно расторгли контракт, действующий до 2024 года.

54-летний Бирхофф работал в союзе с 2004 года. Он начал с работы менеджером сборной. В 2018 году он стал директором национальных команд и академии, а в 2022 году – управляющим директором национальных команд и академии.

В течении его работы Бундестим доходил как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд и становился чемпионом мира в 2014 году.

На ЧМ-2022 Германия вылетела по итогам группового этапа. Немцы заняли третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Немецкая команда не пробилась в 1/8 финала Мундиаля во второй раз подряд.

Также под угрозой увольнения находился наставник Германии Ханс-Дитер Флик, однако на данный момент он остается на своей должности.