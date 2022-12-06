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Тренер Японии: На ЧМ-2022 мы показали новую эру японского футбола

Чемпионат мира FIFA
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Японцы завершили свое выступление на мировом первенстве

Тренер Японии: На ЧМ-2022 мы показали новую эру японского футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Хорватией (1:1, 1:3 - по пенальти) и вылет команды с турнира.

"Думаю, мы поддались давлению. Игроки, которые провели на поле 120 минут, и те, кто реализовал пенальти, проявили мужество. Я хотел бы похвалить их за усилия, они старались биться под огромным давлением.

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Конечно, мы хотели победить, и результат печален, но он не отменяет всех усилий футболистов. Мы не смогли преодолеть барьер на пути к финальной восьмёрке, но игроки показали новую эру японского футбола. Мы обыграли Германию и Испанию - чемпионов мира. Мы должны быть уверены в своих силах. Если мы можем не только догнать, но и превзойти лучшие сборные, я думаю, у японского футбола есть будущее", - цитирует наставника Reuters.

Напомним, на групповом этапе Мундиаля японцы переиграла немцев (2:1), испанцев (2:1), но проиграли костариканцам (0:1). В итоге команда Мориясу вышла в плей-офф с первого места в группе.

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В статье: Япония Хорватия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Reuters

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