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Тухель готов возглавить сборную Германии в случае отставки Флика

Чемпионат мира FIFA
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Будущее Ханси пока под вопросом

Тухель готов возглавить сборную Германии в случае отставки Флика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне стало известно, что Оливер Бирхофф покинул должность менеджера сборной Германии. Главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик с большим сожалением отреагировал на его уход.

"На данный момент моя тренерская команда и я с трудом представляем себе, как можно сократить разрыв, созданный уходом Оливера, как в профессиональном, так и в личном плане.

Наше сотрудничество всегда характеризовалось лояльностью, командным духом, доверием и надежностью. Сплоченность была в ДНК нашей команды. У нас была общая цель — проект чемпионата Европы 2024 года в Германии", - обеспокоено сказал Флик.

Флик отказался подать в отставку сразу после окончания ЧМ-2022 в Катаре после бесполезной победы над Коста-Рикой (4:2), но уход Бирхоффа может заставить его передумать. Для Флика важна устойчивая рабочая среда, именно из-за ее отсутствия и конфликтов со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем он покинул “Баварию”. У Флика было налажено тесное сотрудничество с Оливером Бирхоффом, а с Матиасом Заммером, которого считают одним из главных кандидатов на должность спортдира DFB, отношение у Флика натянутые.

Как пишут Bild и kicker, в случае уходе Флика сборную Германии готов возглавить Томас Тухель, который остается без работы после увольнения из “Челси”.

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В статье: Германия Оливер Бирхофф Томас Тухель Ханси Флик
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