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Обнародованы стартовые составы сборных Марокко и Испании
Начало - в 17:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 6 декабря, сборная Марокко сыграет против Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Наставник обеих команд огласили стартовые составы на игру.
Марокко: Боно, Хакими, Агер, Саисс, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Буфал, Эн-Несири.
Испания: Симон, Льоренте, Родриго Эрнандес, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Победитель матча в четвертьфинале Мундиаля сыграет с лучшим из пары Португалия - Швейцария.
За текстовой онлайн-трансляцией поединка вы можете следить на UA-Футбол.
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