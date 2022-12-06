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Обнародованы стартовые составы сборных Марокко и Испании

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Начало - в 17:00

Обнародованы стартовые составы сборных Марокко и Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 6 декабря, сборная Марокко сыграет против Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Наставник обеих команд огласили стартовые составы на игру.

Марокко: Боно, Хакими, Агер, Саисс, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Буфал, Эн-Несири.

Испания: Симон, Льоренте, Родриго Эрнандес, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Победитель матча в четвертьфинале Мундиаля сыграет с лучшим из пары Португалия - Швейцария.

За текстовой онлайн-трансляцией поединка вы можете следить на UA-Футбол.

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В статье: Испания Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
fifa.com

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