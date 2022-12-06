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Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за сборную Испании на чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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34-летний капитан "Барселоны" основной на этом мундиале

Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за сборную Испании на чемпионатах мира

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Серхио Бускетс вышел в старте в 1/8 финала чемпионата мира против Марокко. Это его 17-й матч за "красную фурию" на мундиалях.

Бускетс повторил рекорд Серхио Рамоса и Икера Касильяса, у которых также по 17 матчей за сборную Испании на чемпионатах мира.

Таким образом, в случае прохода дальше и отсутствия травм или дисквалификаций, Бускетс сможет установить рекорд по количеству матчей на ЧМ за Испанию.

На этом турнире он основной – Бускетс начинал все 3 матча группового этапа с первых минут и только против Коста-Рики ушел с поля до финального свистка.

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В статье: Икер Касильяс Серхио Рамос Серхио Бускетс Чемпионат мира 2022
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