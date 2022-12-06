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Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за сборную Испании на чемпионатах мира
34-летний капитан "Барселоны" основной на этом мундиале
Фото: twitter.com/SEFutbol
Серхио Бускетс вышел в старте в 1/8 финала чемпионата мира против Марокко. Это его 17-й матч за "красную фурию" на мундиалях.
Бускетс повторил рекорд Серхио Рамоса и Икера Касильяса, у которых также по 17 матчей за сборную Испании на чемпионатах мира.
Таким образом, в случае прохода дальше и отсутствия травм или дисквалификаций, Бускетс сможет установить рекорд по количеству матчей на ЧМ за Испанию.
На этом турнире он основной – Бускетс начинал все 3 матча группового этапа с первых минут и только против Коста-Рики ушел с поля до финального свистка.
Sergio Busquets has equalled Sergio Ramos and Iker Casillas' record of appearances at the #FIFAWorldCup for #ESP (17). pic.twitter.com/bNdPevyp65— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 6, 2022
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