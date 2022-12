Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за сборную Испании на чемпионатах мира

Серхио Бускетс вышел в старте в 1/8 финала чемпионата мира против Марокко. Это его 17-й матч за "красную фурию" на мундиалях.

Бускетс повторил рекорд Серхио Рамоса и Икера Касильяса, у которых также по 17 матчей за сборную Испании на чемпионатах мира.

Таким образом, в случае прохода дальше и отсутствия травм или дисквалификаций, Бускетс сможет установить рекорд по количеству матчей на ЧМ за Испанию.

На этом турнире он основной – Бускетс начинал все 3 матча группового этапа с первых минут и только против Коста-Рики ушел с поля до финального свистка.

Sergio Busquets has equalled Sergio Ramos and Iker Casillas' record of appearances at the #FIFAWorldCup for #ESP (17). pic.twitter.com/bNdPevyp65