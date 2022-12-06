Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции
Лучший бомбардир Мундиаля тренируется индивидуально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил общекомандную тренировку Ле Бле за четыре дня до четвертьфинального матча с Англией.
В понедельник у сборной Франции был выходной, а сегодня команда провела групповое занятие, но Мбаппе на нем не присутствовал. Как сообщили представители “Ле Бле” в комментарии L’Équipe, 23-летний форвард занялся восстановлением индивидуально в тренажерном зале. Все остальные футболисты работали в общей группе.
Мбаппе забил на ЧМ-2022 пять голов в трех матчах, что позволяет ему единолично лидировать в бомбардирской гонке.
Четвертьфинальный матч с Англией состоится в субботу, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Самюэль Это'О ударил мужчину ногой после матча ЧМ – ВИДЕО инцидента
- Португальские фанаты проголосовали за исключение Роналду из старта сборной
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО