Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил общекомандную тренировку Ле Бле за четыре дня до четвертьфинального матча с Англией.

В понедельник у сборной Франции был выходной, а сегодня команда провела групповое занятие, но Мбаппе на нем не присутствовал. Как сообщили представители “Ле Бле” в комментарии L’Équipe, 23-летний форвард занялся восстановлением индивидуально в тренажерном зале. Все остальные футболисты работали в общей группе.

Мбаппе забил на ЧМ-2022 пять голов в трех матчах, что позволяет ему единолично лидировать в бомбардирской гонке.

Четвертьфинальный матч с Англией состоится в субботу, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени.