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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Чемпионат мира FIFA
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Лучший бомбардир Мундиаля тренируется индивидуально

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил общекомандную тренировку Ле Бле за четыре дня до четвертьфинального матча с Англией.

В понедельник у сборной Франции был выходной, а сегодня команда провела групповое занятие, но Мбаппе на нем не присутствовал. Как сообщили представители “Ле Бле” в комментарии L’Équipe, 23-летний форвард занялся восстановлением индивидуально в тренажерном зале. Все остальные футболисты работали в общей группе.

Мбаппе забил на ЧМ-2022 пять голов в трех матчах, что позволяет ему единолично лидировать в бомбардирской гонке.

Четвертьфинальный матч с Англией состоится в субботу, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Франция сборная Франции ЧМ-2022 Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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