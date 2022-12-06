У Испании 1 удар по воротам Марокко в первом тайме – это антирекорд сборной на ЧМ с начала сбора статистики

Сборная Испании смогла пробить по воротам Марокко в первом тайме всего один раз. Это худший результат национальной команды с момента начала сбора статистики – 1966 года.

Более того, этот удар пришелся мимо ворот.

Для сравнения, сблорной Марокко удалось пробить по воротам испании три раза и один в створ. У обоих команд xG в первом тайме составил 0.2.

Победитель в противостоянии выходит на лучшего в паре Португалия – Швейцария.