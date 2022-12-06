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Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Забыли про ворота и были наказаны

Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, который хочется забыть сразу после просмотра, если только вы не марокканец или по крайней мере не араб.

Команды сами постарались, чтобы он был таким. Испания вышла на матч с 9 номинальными хавами, чтоб хорошо для пасов поперек-назад, но плохо для забивания голов. Владение "Красной фурии" получилось карикатурным. Марокко же расположился слишком глубоко для регулярных вылазок к воротам Симона и всего за тайм выдохся напрочь.

До перерыва у африканцев можно вспомнить финты Буфаля и момент Агера, когда защитник "Вест Хэма" просто не попал в ворота с близкого расстояния. У Испании на этом же отрезке - миллион передач ближнему, десяток проигранных единоборств и единственный шанс, когда Асенсио ворвался из глубины, но пробил мимо ближней штанги.

Мало, не находите? Но после перерыва, когда у Марокко устал Буфаль, стало еще хуже..Андердог даже не пробовал атаковать; Испании же не хватило азарта, риска, чтобы пробить "автобус". Только Ольмо однажды мощно пробил и еще раз опасно подал - все остальные играли, словно ворота им и не нужны.

Итак, игра перешла в дополнительное время, где продолжилось все то же самое с поправкой на усталость .Глобально в этих 30 минутах не было смысла. Шеддира остро пробил у Марокко, но отбил Симон; Сарабия ответил за Испанию, попав в штангу - опять ни одна из команд не взяла верх.

Так Марокко дождался серии пенальти, о которой мечтал. Испания же дотянула до нее, поскольку слишком беспомощна против глубоких оборон. Чувствуете разницу? Вот и на результате она сказалась. Только Банун подвел "Атласских львов", но это мелочь в сравнении с тем, как били испанцы.

Ни Сарабия, ни Солер, ни Бускетс не реализовали свои удары! До сих пор такое на ЧМ "удавалось" лишь Швейцарии в памятном матче с нашими в 2006 году, и вот снова. И еще знаете, что поразило? Пенальтистов выбирал Бускетс, тогда как Энрике будто отстранился и сам-один сидел на скамейке.

Нет, такая Испания точно не заслуживала места 1/4 ЧМ. А вот Марокко поздравляем - выстрадали, выстояли и с нервами тоже совладали. Молодцы.

1/8 финала ЧМ. Эль-Райян. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"

Марокко - Испания - 0:0 (по пенальти 3:0)

Серия пенальти: Сабири 1:0, Сарабия 1:0 (штанга), Зиеш 2:0, Солер 2:0 (вратарь), Банун 2:0 (вратарь), Бускетс 2:0 (вратарь), Хакими 3:0

Марокко: Буну - Хакими, Агер (Эль-Ямик, 84), Саисс, Мазрауи (Шеддира, 82) - Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амаллах (Сабири, 82) - Зийех, Эн-Несири (Атьят-Алла, 82), Буфаль (Абде, 66)

Испания: Симон - Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) - Гави (Солер, 63), Бускетс, Педри - Ферран Торрес (Нико Уильямс, 76, Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98)

Предупреждения: Саисс, 90 - Лапорт, 76

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В статье: Марокко Национальная сборная Испании
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Комментарии (44)
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Footballers (Умань)
06.12.2022 в 20:10
Цілком справедливо
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0
0
Alex-696 (Немирів)
06.12.2022 в 20:09
А я писав ще після поразки Іспанії для виходу на Марокко, що на хитру дупу з лабіринтом знайдеться х.й з гвинтом. Догрались, вибиральники))) Так їм і треба.
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+1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 20:05
Мароканці повторили рекорд України та Шовковського...3:0 в серії пенальті на ЧМ...Кляті катулунці
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0
-3
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 20:06
Ну СаШо всегда знатным пенальтистом был. Буну тут скорее били просто плохо
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+2
0
Romerik (YNWA)
06.12.2022 в 20:04
Тепер вже ясно, що французи в фіналі. Проти Бразилія/Аргентина. Буде цікаво. Чогось в Голанців не вірю
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0
-1
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scorpius (Ck)
06.12.2022 в 20:07
Аргентина? Та их голландцы быстрее уделают. Да и хорватов рано списывать
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+1
0
Romerik (YNWA)
06.12.2022 в 20:03
Нагадало матч проти свинорилих в 18-му)) Клоуни
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+2
0
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 20:01
Але це вже краще, ніж в минулому чемпіонаті злили за бабло і газ підоРашці
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+1
-2
DesnaUA (Чернигов)
06.12.2022 в 19:58
Ще б зазнавав португезів сьогодні швейцарці додому відправили разом з піжоном крістінкай!іспанам по заслугам!
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 20:01
А потом Марокко швейцарцев, и в полуфинал))
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0
-1
MaximSK (Киев)
06.12.2022 в 19:56
Марокко очень трудно забить, не дают бить по воротам из пределов штрафной, а испанцы очень примитивно играли в атаке, тупая перепасовка без обострения. И испанцев подвели игроки, которые обычно хорошо бьют пенальти, Сарабиа и Солер классно бьют пенальти в своих командах, но сегодня жестко подвели команду
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 19:57
Атлетико отдыхает. Вот это добротный автобус.))
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 19:55
А Рамоса ох как не хватало.
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+3
-1
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 19:57
Когда Энрике перед серией пенальти просто ушел, а вы там сами разбирайтесь, все стало ясно. Вот здесь бы Рамос точно пригодился. А так и тренер не лидер раздевалки, и никакого лидера не взял. При всем уважении к Бускетсу, ну он не вожак.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 19:58
Бускетс уже давненько закончился.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 19:58
зато энрике так прикольно с бутылочкой воды бегает в своей площадке!))
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 20:00
Бускетсу бы рядом Родри, который занимается черновой работой, а Бускетс может спокойно творить. Но Родри у Энрике в обороне, потому что больше некому. Цирк
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 19:55
перед серией пенальти подумал, что марокканцы победят, НО они просто РАЗГРОМИЛИ!))
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 19:54
Ну що, барсодрочери, догралися зі своїм барсонутим тренером, який майже по трупам пішов, закатавши істерику, як тут Алєнь закатує, що привело до зміни тренера, який в півфіналі Євро грав, на нього. Ще раз карма. Ось вам, піжони, за те,що злили япошкам, щоб вибити німців. Педрі-Гаві-Фаті-Бусі-Альби рулять! Ще щоб нідери ще одних піжонів наказали, це б було справедливо!
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+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2022 в 19:54
А я вот думаю. Кого мне этот деревянный Шедира напоминает. А это же местный Беседин. Этот парень обязан играть в УПЛ. Суркис должен обратить на него внимание.
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0
-2
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scorpius (Ck)
06.12.2022 в 19:56
Сначала надо продать Беседина, чтоб поднакопить на марокканца
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
06.12.2022 в 19:53
Поздравляю марокканцев, повторили наш рекорд. Испанцы опозорились некисло, типа выбрали себе плейофф полегче)))
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 20:00
не повторили! у них был один свой незабитый
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
06.12.2022 в 20:01
Ну, я имел ввиду что не пропустили ни разу по пеналям.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
06.12.2022 в 20:02
Кст, у нас вроде Шева тоже не забил
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 20:06
точно! щас пересмотрел серию: он же первым бил и вратарь потащил... а потом все подряд забивали, потому и запомнилось, что типа все забили)))
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 19:52
Это еще у Марокко вышел на замену какой-то дворовой нападающий Хеддира, запоровший 3 контратаки, так бы можно было и без серии пенальти отправить Энрике домой.
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+4
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 19:54
Пару раз Испания ох как отскочила.
Ответить
+2
-1
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 19:51
Це Іспанія??? Проходить пішки 120 хвилин по полю,і хотіти виграти??? Тьфу на вас!!! Тьфу на вас і ще 120 раз!!!
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 19:53
Эксперт ты бль.. если команда поставила намертво автобус, то о каком беге, скорости речь идёт?
Ответить
0
-4
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 19:58
Добре,експерт,тоді як було потрібно грати?Так і далі катати м"яч поперек і назад,в надії на чудо?
+2
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 19:59
Ага, а що може ця барсонута Іспанія разом із таким же фізруком-тренером протиставити автобусу? Срану барсонуту тікі-таку? Так це позаминуле десятиліття. Лузери. Ця уйня із Коста-Рікою пройшла, а вони думали, що знову все повертається? Ні уя! Повертається ФУТБОЛ, на кшталт Бразилії!
+2
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 20:00
Шарлатанець може і експерт, але тільки в американському футболі. Чи австралійському
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 20:05
ANESTEZIO, не вы@бывайся . Я что не так написал? В такой ситуации наверное только навесы и могли спасти, но у Испании сейчас кроме Мораты никого нет. Нет у них испанского Люка ДеЙонга.
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
06.12.2022 в 20:09
Сам не вийобуйся. Срана тікі-така - це позаминуле десятиліття. Так тільки грає Барса із своїми Хаві, МС із Пером і Іспанія із барсонутими тренерами. І все. А способів пробити автобус є багато. Для нормальних тренерів. І команд
0
-1
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 20:10
А я про що!Бить з любих позицій,прострілювати і навішувати,але робити це швидко і енергійно,а не як напівздохші комари.Я дивився на livetv.sx і коментатор Футбол 1 дуже точно назвав їх "сонним царством".
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 20:10
Ага и назови этих багато.
0
0
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 19:50
Заслуженный итог сборной Энрике, состоящей из любимчиков, пенсионеров и лавочников своих клубов. Совсем не нужны были этой команде Тиаго Алькантара, Серхио Рамос. Яго Аспас со своим голевым чутьем. Да даже Давид Сильва, играя 20 минут за матч, дал бы больше креатива, чем эти, которых набрал любитель тики-таки. Унылейший футбол и закономерный результат. Энрике на выход.
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+7
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
06.12.2022 в 19:50
Таких мёртвых пенальтистов я ещё не видел… браво сб Марокко!
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+3
-1
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 19:53
А для арабесків браво за що? Хіба вони грали в футбол,і одні,і другі?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 20:02
ну так правильно подобрали тактику против тики-тактики, а энрике не додумался предложить другие варианты ведения игры!
+2
0
avatar
Kalyna (Montreal)
06.12.2022 в 19:50
Стидобище феноменальне.Іспанці "перевершили" японців.
Ответить
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.12.2022 в 19:49
Ай я яй...)))
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+2
0
Игорь-Днепр (Днепр)
06.12.2022 в 19:49
Такой хоккей нам не нужен!
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+2
0

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