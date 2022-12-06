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Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев
Забыли про ворота и были наказаны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч, который хочется забыть сразу после просмотра, если только вы не марокканец или по крайней мере не араб.
Команды сами постарались, чтобы он был таким. Испания вышла на матч с 9 номинальными хавами, чтоб хорошо для пасов поперек-назад, но плохо для забивания голов. Владение "Красной фурии" получилось карикатурным. Марокко же расположился слишком глубоко для регулярных вылазок к воротам Симона и всего за тайм выдохся напрочь.
До перерыва у африканцев можно вспомнить финты Буфаля и момент Агера, когда защитник "Вест Хэма" просто не попал в ворота с близкого расстояния. У Испании на этом же отрезке - миллион передач ближнему, десяток проигранных единоборств и единственный шанс, когда Асенсио ворвался из глубины, но пробил мимо ближней штанги.
Мало, не находите? Но после перерыва, когда у Марокко устал Буфаль, стало еще хуже..Андердог даже не пробовал атаковать; Испании же не хватило азарта, риска, чтобы пробить "автобус". Только Ольмо однажды мощно пробил и еще раз опасно подал - все остальные играли, словно ворота им и не нужны.
Итак, игра перешла в дополнительное время, где продолжилось все то же самое с поправкой на усталость .Глобально в этих 30 минутах не было смысла. Шеддира остро пробил у Марокко, но отбил Симон; Сарабия ответил за Испанию, попав в штангу - опять ни одна из команд не взяла верх.
Так Марокко дождался серии пенальти, о которой мечтал. Испания же дотянула до нее, поскольку слишком беспомощна против глубоких оборон. Чувствуете разницу? Вот и на результате она сказалась. Только Банун подвел "Атласских львов", но это мелочь в сравнении с тем, как били испанцы.
Ни Сарабия, ни Солер, ни Бускетс не реализовали свои удары! До сих пор такое на ЧМ "удавалось" лишь Швейцарии в памятном матче с нашими в 2006 году, и вот снова. И еще знаете, что поразило? Пенальтистов выбирал Бускетс, тогда как Энрике будто отстранился и сам-один сидел на скамейке.
Нет, такая Испания точно не заслуживала места 1/4 ЧМ. А вот Марокко поздравляем - выстрадали, выстояли и с нервами тоже совладали. Молодцы.
1/8 финала ЧМ. Эль-Райян. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"
Марокко - Испания - 0:0 (по пенальти 3:0)
Серия пенальти: Сабири 1:0, Сарабия 1:0 (штанга), Зиеш 2:0, Солер 2:0 (вратарь), Банун 2:0 (вратарь), Бускетс 2:0 (вратарь), Хакими 3:0
Марокко: Буну - Хакими, Агер (Эль-Ямик, 84), Саисс, Мазрауи (Шеддира, 82) - Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амаллах (Сабири, 82) - Зийех, Эн-Несири (Атьят-Алла, 82), Буфаль (Абде, 66)
Испания: Симон - Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98) - Гави (Солер, 63), Бускетс, Педри - Ферран Торрес (Нико Уильямс, 76, Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98)
Предупреждения: Саисс, 90 - Лапорт, 76
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