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Луис Энрике взял на себя ответственность за выбор пенальтистов и отказался говорить о будущем

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Тренер сборной Испании признал свою вину в сенсационном вылете от Марокко

Луис Энрике взял на себя ответственность за выбор пенальтистов и отказался говорить о будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команда заслуживала большего, чем вылет в 1/8 от команды Марокко в серии пенальти.

"Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом. В первую очередь мне хочется увидеть членов моей семьи и моих собак, и провести с ними время. Мы поговорим с президентом федерации на следующей неделе, когда он посчитает нужным. Будущее меня сейчас не волнует. Нужно пережить этот момент".

"Я очень доволен работой в сборной, доволен сотрудничеством с федерацией. Я бы работал здесь всю жизнь, но нужно решить, что лучше для сборной и для меня".

"Ответственность за вылет в серии пенальти лежит на мне. Я назвал первых трех футболистов, которых считал специалистами, дальше выбор был за командой, но мы даже не дошли до четвертого удара. Буну исключительный в этом аспекте".

"Сборная Марокко играла в свой футбол, и играла хорошо. Нужно их поздравить. Футбол – это прекрасная игра для любого болельщика, команда может победить, даже не атакуя. Мы доминировали в матче, и должны были создавать больше моментов. Судьба была капризна. Сарабия? Я ошибся в том, что не выпускал его раньше", – сказал Луис Энрике.

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В статье: Испания ЧМ-2022 Марокко Луис Энрике сборная Марокко сборная Испании Национальная сборная Испании
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
06.12.2022 в 21:25
Іспанці обляпались по повній. То карма, щоб не були хитро-опими, коли злили японцям.
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