Луис Энрике взял на себя ответственность за выбор пенальтистов и отказался говорить о будущем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команда заслуживала большего, чем вылет в 1/8 от команды Марокко в серии пенальти.



"Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом. В первую очередь мне хочется увидеть членов моей семьи и моих собак, и провести с ними время. Мы поговорим с президентом федерации на следующей неделе, когда он посчитает нужным. Будущее меня сейчас не волнует. Нужно пережить этот момент".

"Я очень доволен работой в сборной, доволен сотрудничеством с федерацией. Я бы работал здесь всю жизнь, но нужно решить, что лучше для сборной и для меня".



"Ответственность за вылет в серии пенальти лежит на мне. Я назвал первых трех футболистов, которых считал специалистами, дальше выбор был за командой, но мы даже не дошли до четвертого удара. Буну исключительный в этом аспекте".



"Сборная Марокко играла в свой футбол, и играла хорошо. Нужно их поздравить. Футбол – это прекрасная игра для любого болельщика, команда может победить, даже не атакуя. Мы доминировали в матче, и должны были создавать больше моментов. Судьба была капризна. Сарабия? Я ошибся в том, что не выпускал его раньше", – сказал Луис Энрике.