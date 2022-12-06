Ван Гаал: Бразилия лишь контратакует, а Месси может стать слабым звеном Аргентины

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал известен острым языком и постоянным стремлением говорить, что думает. Эти свои качества он продемонстрировал и сегодня, рассуждая о Лионеле Месси и сборной Бразилии. Слова 71-летнего специалиста привели различные СМИ, в частности, Daily Mail:

"Я видел Бразилию. Они просто контратакующая команда, " - заявил он о "Селесао". "Я читаю о восхищении ими, в голландских СМИ пишут, что они блестящи. Но они просто контратакуют, ловят соперника. Южная Корея больше атаковала и проиграла со счетом 1:4".

"Месси на самом деле наиболее опасный игрок, создающий наибольшее количество шансов и также завершающий их", - заявил ван Гаал о лидере сборной Аргентины. "Но, с другой стороны, он не играет против соперника, когда тот не владеет мячом, не пытается отобрать мяч. В этом и будут наши шансы. Он может стать их слабым звеном. Как мы остановим его? Увидите в пятницу".

Ван Гаал уже встречался с Месси и Аргентиной во главе сборной Нидерландов. В полуфинале Чемпионата Мира-2014 уступив ей в серии пенальти. "Мы все еще должны рассчитаться с ними. Я не хочу думать об этом, поскольку я думал тогда, что мы сумеем выиграть. Я хочу лишь призвать людей дома просто посмотреть матч и поддержать нас. Мы почувствуем эту поддержку и она очень нам поможет".

Нидерланды и Аргентина встретятся в четвертьфинале нынешнего Чемпионата Мира в пятницу в 21:00.