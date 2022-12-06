Заменивший Роналду Рамуш открывает счет в матче со Швейцарией. Видео

Гонсалу Рамуш открывает счет в 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Португалия делает счет удобным для себя к 20-ой минуте.

Голевую передачу отдал Жоау Фелиш.

Напомним, что именно Рамуш заменил Криштиану Роналду в старте на этот матч.

18' Гонсалу Рамуш – 1:0.

Победитель встречи выходит в 1/4 финала на Марокко.