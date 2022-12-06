Чемпионат мира FIFA
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Заменивший Роналду Рамуш открывает счет в матче со Швейцарией. Видео
Криштиану не нужен?
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Гонсалу Рамуш открывает счет в 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Португалия делает счет удобным для себя к 20-ой минуте.
Голевую передачу отдал Жоау Фелиш.
Напомним, что именно Рамуш заменил Криштиану Роналду в старте на этот матч.
18' Гонсалу Рамуш – 1:0.
Победитель встречи выходит в 1/4 финала на Марокко.
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