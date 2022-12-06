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Заменивший Роналду Рамуш открывает счет в матче со Швейцарией. Видео

Чемпионат мира FIFA
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Криштиану не нужен?

Заменивший Роналду Рамуш открывает счет в матче со Швейцарией. Видео

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Гонсалу Рамуш открывает счет в 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Португалия делает счет удобным для себя к 20-ой минуте.

Голевую передачу отдал Жоау Фелиш.

Напомним, что именно Рамуш заменил Криштиану Роналду в старте на этот матч.

18' Гонсалу Рамуш – 1:0.

Победитель встречи выходит в 1/4 финала на Марокко.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Швейцария Гонсалу Рамуш
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